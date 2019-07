Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan de pe insula italiana Stromboli a erupt miercuri si a proiectat in aer cenusa, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie, citat de Reuters. Speriati de explozia neasteptata, turistii au iesit in fuga din hoteluri. Potrivit agentiei italiene de stiri ANSA, unii dintre…

- Un vulcan de pe insula italiana Stromboli, situata in nordul Siciliei, a erupt miercuri si a proiectat in aer cenusa, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie. Mai mulți turisti care se aflau pe insula s-au aruncat in mare, speriati de explozia neasteptata, potrivit ansa.it. Un martor…

- Ploi torentiale sunt prognozate miercuri pentru insula Kyushu din sudul Japoniei, determinand autoritatile locale sa ordone evacuarea a aproape 800.000 de persoane, dupa ce Agentia nationala de meteorologie a cerut rezidentilor sa isi protejeze vietile si sa se indrepte imediat spre centrele special…

- Vulcanul Etna s-a trezit, aruncand bucati de lava incandescenta in aer, chiar daca timpul innorat a estompat, sambata, spectacolul eruptiei celui mai inalt vulcan activ din Europa, situat in Sicilia, sudul Italiei, anunta AFP preluat de agerpres.Vezi și: Ludovic Orban anunța prima LOVITURA:…

- Etna s-a trezit, aruncand in aer bucati de lava incandescenta, chiar daca timpul innorat a mascat sambata seara eruptia celui mai inalt vulcan activ din Europa, situat in Sicilia, in sudul Italiei, noteaza AFP, citat de Agerpres . Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia a…

- Etna s-a trezit, aruncand in aer bucati de lava incandescenta, chiar daca timpul innorat a mascat sambata seara eruptia celui mai inalt vulcan activ din Europa, situat in Sicilia, in sudul Italiei, noteaza AFP. Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia a subliniat ca vulcanul…

- Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters, conform Agerpres.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris…

- Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters. Unii locuitori din provincia indoneziana Central Sulawesi au fost sfatuiti sa evacueze…