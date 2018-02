Italia: Dreapta este favorita, dar alegerile legislative sunt inca deschise

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de perceptie a coruptiei in Bulgaria este de 43 de puncte in 2017, tara ocupand astfel locul 71 in clasamentul mondial. In cadrul clasamentului intre statele membre UE, Bulgaria continua sa ocupe ultimul loc (media indicelui UE este de 65), a anuntat organizatia internationala Transparency…

- DNA Ploiesti solicita documente de la PSD Prahova DNA Ploiești. Foto: Simona Uța. Procurorii DNA Ploiesti au solicitat documentele din campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014, de la PSD Prahova. Procurorii DNA- Ploiesti au transmis o adresa la sediul PSD…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamini inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) atentioneaza ca Europa a inregistrat o crestere semnificativa a cazurilor de rujeola in 2017. Romania se regaseste pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut. Mai exact, au fost 5.562 cazuri in Romania, pe…

- Peste o mie militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, cu torte in maini, in memoria unui general bulgar pro-nazist. La mars au participat membrii ai grupurilor de extrema dreapta din mai multe tari europene.

- "Italienii nu au devenit eurofobi, insa manifesta o mare eurofrustrare. Ei manifesta o mare deceptie fata de Europa care le-a inselat asteptarile", a sustinut in timpul unei conferinte de presa Sebastien Maillard, directorul centrului de reflectie european.

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, afirma ca nu va admite repetarea scenariului din 2014, cind partidul sau a fost exclus din cursa electorala pe ultima suta de metri, comunica Noi.md. Politicianul a anunțat ca va inscrie in cursa electorala pentru acest an doua partide – Partidul Nostru și…

- In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de membri ai Forza Nuova s-au adunat si au incercat sa forteze cordonul de politisti, dotati cu bastoane si scuturi, care i-au respins.Circa 20 de manifestanti au fost retinuti si dusi la prefectura politiei, in timp ce unul, cu fata plina…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.ro.

- Alegerile din Italia vin intr-un moment prost. Un parlament fara majoritate va demonstra ca UE a devenit un concept mai puțin popular. Primele state afectate vor fi cele din periferia Europei, inclusiv Romania.

- Viceprim ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, va participa luni, 5 februarie a.c., la Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisa European Open Goverment Leaders 39; Forum , eveniment organizat in prima zi a Saptamanii Guvernarii…

- Comisia Europeana i-a convocat marti, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv Romania, la un "summit" pe tema calitatii aerului. Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Germania, Spania,…

- Gunoiul a ajuns subiect de campanie electorala in Italia. Primarița Romei este criticata vehement pentru mizeria vizibila de pe strazile capitalei. Imi pare rau ca opoziția a relansat campania cu imaginea unui porc pe strada, a reacționat ea.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- In urma decesului, pe 8 ianuarie, a președintelui Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, profesorul Mircea Sirbu, funcția a devenit vacanta. Conform prevederilor regulamentare, alegeri pentru postul de președinte al asociației trebuie organizate in termen de 30 de zile de la vacantarea funcției,…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Forțele de ordine din Italia au facut joi un arest care lovește monopolul de tip mafiot al unei organizații infracționale chineze asupra transportului rutier de marfuri chinezești in Europa. Operațiunea a condus la arestarea a douazeci și opt de persoane, conform agenției de știri dpa.

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In...

- Marea Britanie si Italia isi vor suplimenta efectivele militare in regiunea Sahel din Africa, cu scopul de a combate terorismul si a opri fluxul de imigranti africani care traverseaza Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, informeaza site-ul postului France 24.

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Epidemia de gripa sezoniera afecteaza aproape toata regiunea Frantei dar si Italia. In acest an, virusul gripal este deosebit de periculos, avertizeaza specialistii, existand riscul unei contaminari paneuropene In general, epidemia de gripa sezoniera incepe in decembrie si se intinde pe o perioada ce…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica…

- Unul dintre cei mai controversați profeți ai tuturor timpurilor a fost Nostradamus. In 1555, Michel de Notre-Dame, cunoscut ulterior sub numele de Nostradamus, scria prima sa carte cu profeții. Acestea sunt imparțite in mai multe centurii, iar fiecare profeție este codata intr-un catren, adica o…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- "Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Alegerile parlamentare vor domina agenda publica a țarii pe parcursul lui 2018, influențind enorm comportamentul elitelor, indiferent de orientarea lor geopolitica, scrie politologul Dionis Cenușa intr-un articol de analiza dedicat prognozelor pentru anul 2018, semnat pentru Agenția IPN. Dionis Cenușa…

- Desemnata in cursul zilei de ieri sportiva numarul unu in Alba la sporturi olimpice, in cadrul Galei Sportului Județean 2017, schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj) nu a putut participa la acest eveniment, intrucat este plecata in Austria, pentru a pregati cat mai bine participarea la Jocurile Olimpice…

- Ministrul libanez de Interne, Nohad Machnouk, a aprobat vineri o noua lege ce reglementeaza alegerile legislative, care vor avea loc pe 6 mai 2018, dupa ce au fost indelung amanate, relateaza Reuters.Dupa alegerile din 2009, Parlamentul si-a extins in trei randuri mandatul, a carui durata…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Preturile gazelor naturale din Europa au urcat la cele mai mari niveluri din ultimii ani din cauza exploziei de la terminalul de la Baumgarten, Austria, cel mai mare soc fiind resimtit de Marea Britanie, potrivit Bloomberg.O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale…

- O aplicatie pentru telefon lansata in premiera la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati va monitoriza calitatea drumurilor. Cu ajutorul programului, soferii vor primi pe telefonul mobil o harta cu informatii despre starea tehnica a structurii rutiere stradale. Informatiile vor ajunge…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…

- Liviu Ganea, fost atacant la Dinamo, in prezent la Carmen Bucuresti, ofera o alta perspectiva a problemelor cu care se confrunta Denis Alibec la FCSB. Varful de 26 de ani nu are niciun gol marcat in Liga 1 si a intrat in dizgratiile patronului. Ganea a spus ca stie ce simte Alibec si ca depinde…

- Cazul celor doi copii romani care au fost abandonați intr-o parcare din Borgo San Giacomo, langa Bresciano, Italia, a șocat intreaga Europa. Inainte sa fie abandonați, copiii au fost drogați!