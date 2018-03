Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au facut, azi dimineața, 15 percheziții domiciliare în Capitala și în șapte județe pentru destructurarea unei grupari specializate în clonarea datelor bancare, concomitent în Italia având loc 20 de percheziții. Prejudiciul ajunge la 1.000.000 de euro.…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au efectuat miercuri 15 perchezitii in municipiul Bucuresti si in sapte judete, alte 20 de descinderi avand loc pe teritoriul Italiei, intr-un dosar de fraude informatice…

- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a recunoscut, luni, ca generatia sa are o datorie de care s-ar putea achita cu ocazia Cupei Mondiale din Rusia, conform unui interviu acordat postului de televiziune Fox Sports, citat de AFP, informeaza Agerpres. “Datoria o avem fata de noi insine,…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Dupa ce noul parlament de la Roma și-a preluat atribuțiile, premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat, sambata seara, demisia. Cu toate acestea, cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern.

- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- Comisia Europeana spune ca pe data de 15 martie a primit din partea grupului ArcelorMittal un set de angajamente asumate de grup in incercarea de a finaliza cu succes preluarea combinatului Ilva din Italia, insa continutul documentelor nu este public. “Comisia Europeana confirma…

- Doi oameni au murit , astazi, dupa ce un barbat a detonat o grenada intr-un magazin alimentar din Chisinau. Potrivit jurnalistilor din Republica Moldova, barbatul si-a cumparat un pachet de tigari, iar...

- Vasluianul Louis Munteanu a marcat un gol pentru Romania U16 in dubla cu Italia. Louis Munteanu, fost component al Liceului cu Program Sportiv (LPS) Vaslui, a devenit jucator de baza la echipele naționale de juniori ale Romaniei. Apreciat de Gheorghe Hagi, el fiind acum jucator al Viitorului Constanța,…

- „Viata e simpla, aerul curat si mancarea sanatoasa”, a declarat pentru cotid ianul britanic Oddone Giuseppe, managerul unui restaurant. In nordvestul Italiei, un primar al unui orasel din munti ii ofera oricarui adult care este dispus sa se mute acolo nu mai putin de 2000 de euro. Bormida este un sat…

- Selectionata Scotiei a invins greu, cu scorul de 29-27, reprezentativa Italiei, intr-o partida din cadrul celei de-a cincea etape (ultima) a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, editia 2018, disputata sambata pe Stadio Olimpico din Roma. Rugbystii italieni au condus in cea mai mare parte…

- Apariție excentrica pe scena “Romanii au talent”. Este vorba despre Katya, concurenta care l-a cucerit definitiv pe Florin Calinescu. O apariție excentrica l-a fascinate pe Andi, Mihaela, Andra și Florin inca din primele secunde, insa Florin a fost cel mai incantat de prezența doamnei Katia. Are 57…

- Reprezentativa U16 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2002, a invins cu 1-0 selectionata U15 a Italiei in prima partida amicala, disputata marti, la Centrul National de Fotbal Buftea.Ianis Stoica a marcat golul victoriei in minutul 57, din lovitura libera. Cea…

- Naționala U16 Romaniei a trecut de reprezentativa U15 a Italiei, scor 1-0, intr-un amical disputat la Buftea. Daniel Mogoșanu, selecționerul echipe sub 16 ani, a trimis in teren inca din primul minut doi jucatori care cocheteaza cu primele formații din Liga 1. Andrei Ahmed Bani Mustafa (16 ani) este…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli.Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate.

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- Maurizio Sarri s-a luat de o jurnalista, dupa ce Napoli a pierdut fotoliu de lider in Serie A. Antrenorul lui Vlad Chiricheș este cunoscut si pentru iesirile sale deplasate in discutiile cu jurnalistii. Cea mai recenta a avut loc duminica seara, dupa meciul in care echipa sa a terminat la egalitate…

- Un roman și-a pierdut viața in urma unui accident cumplit care a avut loc in Italia. Mașina la volanul careia se afla s-a izbit frontal, joi seara, de o alta joi. Impactul i-a fost fatal. Marius Ivan, in varsta de 44 de ani, conducea un Alfa Romeo și, la un moment dat, a pierdut controlul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, politistii Serviciului Investigatii Criminale au actionat in localitatea Macin, unde au identificat un barbat de 46 de ani pe numele caruia exista un mandat european de arestare emis de autoritatile italiene. Barbatul era…

- Diplomatul și universitarul Radu Carp explica, pe Facebook, ca in Italia clivajul dreapta-stanga s-a transformat in dihotomia ”populiști de dreapta” versus ”populiști de stanga”, radicalizand intreaga țara pe baza unor diviziuni regionale puternice.

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, relateaza AFP. ''Avem responsabilitatea de a da un…

- Luigi Di Maio, cu un aspect ingrijit si o expresie care sugereaza incredere, desemnat la varsta de doar 31 de ani drept succesorul sau de catre vulcanicul Beppe Grillo, a facut din partidul Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti, antisistem) primul partid al Italiei, scrie AFP.

- Valul de frig siberian care afecteaza nordul Italiei a provocat, vineri, perturbari majore ale traficului, mai multe curse feroviare fiind anulate, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza Agerpres. Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele ...

- Dupa victoria impotriva echipei Croaþiei, Romania a jucat, luni seara, al doilea meci al acestei perioade din cadrul testelor din preliminariile Mondialului din China. Echipa Romaniei, cu Nicoara in lot si Sapera second, a jucat la Cluj cu selecþionata Italiei. Speranþele erau unele foarte…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la inchisoare in 31 ianuarie in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, iar ulterior cautat in baza unui mandat european de arestare, a fost identificat pe teritoriul Italiei si urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia…

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reintoarceri'' pe scena politica din Peninsula, in al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''ingropat'' politic de nenumarate…

- Un fapt divers sordid, represalii rasiste... Macerata, un mic oras linistit din centrul Italiei s-a pomenit in centrul campaniei electorale pentru legislativele din 4 martie, dezvaluind profundele tensiuni din jurul migrantilor, relateaza AFP vineri. Departe de satele din Venetia ce se baricadeaza in…

- Al doilea gasit in Cehia este un tanar de 22 de ani, din comuna Ipatele, care fusese condamnat la doi ani de inchisoare tot pentru furt calificat. Acesta a primit condamnarea de la judecatorii din Constanta si a fost gasait tot in Praga. Al treilea iesean a fost gasit in capitala Italiei. „A fost localizat…

- Mai multi muncitori romani din Italia au ajuns victimele barbatului pentru care lucrau. Acesta i-a batut si i-a amenintat cu arma dupa ce romanii furasera o butelie, pentru a se incalzi, scrie digi24.ro.

- BILETE LAZIO FCSB. Dupa 1-0 in tur, FCSB spera intr-un rezultat mare la returul cu Lazio, care sa-i permita sa se califice in faza urmatoare a competitiei, si se asteapta la o puternica sustinere din partea fanilor romani. Cei care vor dori sa urmareasca meciul de pe Stadio Olimpico vor putea cumpara…

- Reprezentativa Canadei se afla momentan pe primul loc in competitia masculina de curling, in timp ce China domina la feminin, dupa rezultatele inregistrate miercuri, la JO de iarna de la PyeongChang. La baieti, echipa Canadei s-a impus in cele doua meciuri sustinute, in fata Italiei cu 5-3, si in fata…

- Partidele politice nu sunt totusi nimic altceva decat capilare ale caracatitei mafiote care sugruma aceasta tara de trei decenii incoace aducand-o foarte aproape de situatia intolerabila a Italiei de dinaintea operatiunii "mani pulite", cea care il investise pe procurorul-general cu puteri speciale…

- Sfarșit infiorator pentru un tanar de 23 de ani din județul Arad. El a fost victima unui accident rutier petrecut vineri seara, pe autostrada A7, in sud-estul Franței. Potrivit presei franceze, nenorocirea s-a petrecut in jurul orei 21.15, pe raza judetului Drome. Tanarul circula pe jos, pe banda a…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Meriam Jane, eleva lui Tudor Chirila la „Vocea Romaniei” anul trecut, a fcut dezvaluiri despre viața sa personala. Meriam Jane Ndubuisi este o tanara din Nigeria, stabilita in Italia, care a facut furori in zenoul trecut la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei”, acolo unde a facut parte din echipa antrenata…

- Tehnicianul Luigi Di Biagio, in varsta de 46 de ani, a fost numit, luni, selectioner interimar al Itaiei pentru meciurile amicale din luna martie. Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei si Angliei la 23 si 27 martie.Di…

- O copie a volumului „Mein Kampf“, scrisa de Adolf Hitler, si o carte de istorie despre Benito Mussolini au fost descoperite in casa lui Luca Traini, presupusul autor al atacului armat cu caracter rasist de sambata, in centrul Italiei, au dezvaluit duminica politistii italieni citati de AFP.

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare au inceput sa traga in pietoni, in diferite parti ale orasului Macerata din centrul Italiei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Cei doi au fost acuzati ca au racolat mai multe femei de pe teritoriul Romaniei, carora le-au promis locuri de munca sigure si serioase pe teritoriul Italiei, insa in realitate femeile, in aceeasi zi in care au ajuns in Peninsula, au fost vandute unor proxeneti si obligate sa se prostitueze. Dosarul…

- Azeglio Vicini s-a nascut pe 20 martie 1934 si a jucat la Vicenza (1953 – 1956, 54 de meciuri și 8 goluri), Sampdoria Genova (1956 – 1963 / 191 de partide și 6 goluri) și Brescia (1963 – 1966 / 55 de meciuri și 2 goluri). A antrenat-o pe Brescia (1967 – 1968), apoi diverse selecționate de juniori…

- Un tanar din Alba Iulia este campion la cocktailuri pe baza de cafea, in țara europeana cu cea mai bogata tradiție in acest domeniu: Italia. Dan Bacaințan a caștigat competiția Coffee in Good Spirits Championship 2018, desfașurata in urma cu cateva zile la Rimini, cu un cocktail inspirat de Romania…

- David George, tanarul de 18 ani din Vinerea, diagnosticat cu cancer galopant la nivelul oaselor, a plecat in Italia pentru operația care ii poate salva viața. Asociația “Ține de Tine!” a reușit sa stranga in doar 10 saptamani, suma de 23650 euro. „In doar 10 saptamani am reușit sa strangem suma de…

- Carla Marangoni, cea mai batrâna medaliata olimpica din lume, a încetat joi din viata la Pavia, în nordul Italiei, la vârsta de 102 ani, a anuntat Comitetul olimpic italian (CONI). Marangoni a cucerit o medalie de argint la gimnastica artistica cu prilejul JO 1928…

- O moldoveanca in virsta de 63 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de un tren, scrie publicația italiana Monza Brianza. Potrivit martorei, femeia s-a sinucis. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de ieri intr-o localitate din nordul Italiei. O femeie originara din Moldova și-a pierdut…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene ’Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania. Potrivit politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote ’Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea…

- Ludmila Balțatu, originara din satul Tarșițai, raionul Telenești, are 55 de ani, este participanta la razboiul de pe Nistru și stabilita de 15 ani in Bergamo, Italia. De profesie tehnolog. La Chișinau a avut o intreprindere individuala.

- Doua persoane au fost ranite într-o explozie lânga stația de metrou Varby Gard din capitala Suediei, Stockholm. Polițiștii spun ca un barbat de 60 de ani a luat un obiect de pe jos, care apoi a explodat. Barbatul respectiv și o femeie de 45 de ani au fost transportați…

- Schimbare importanta la Lazio chiar inainte de ”dubla” cu FCSB: ”Fac numai ce-mi cer colegii mei”. N-are legatura cu transferurile. FCSB o va intalni pe Lazio in șaisprezecimile de finala din Liga Europa , intr-o „dubla” programata pe 15 februarie, la București, și 22 februarie, la Roma. Lazio este…