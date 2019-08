Italia: Dezbaterea privind actuala criză guvernamentală, amânată pentru 20 august Partidul Liga a prezentat o motiune de cenzura la adresa guvernului, dar Senatul a respins cererea care urma sa fie dezbatuta miercuri.



In schimb, senatorii au decis ca premierul Giuseppe Conte sa aiba o interventie in camera superioara a parlamentului italian in data de 20 august.



O purtatoare de cuvant a Senatului italian a declarat pentru dpa ca marti nu s-a luat o decizie cu privire la data supunerii la vot a motiunii de cenzura.



''Ce este mai frumos, mai democratic si mai demn decat sa dai din nou poporului posibilitatea de a alege'', a declarat Salvini in fata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

