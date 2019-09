Italia: Deputaţii au votat noul guvern Conte Dintre cei 606 deputati care au votat, 343 s-au exprimat pentru, 263 au fost contra si trei s-au abtinut, potrivit rezultatului oficial.



Intr-un discurs de o ora si jumatate, seful guvernului, reinvestit in functie in fruntea unei noi majoritati alcatuite din Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Partidul Democrat (centru-stanga), a prezentat un "proiect politic de mare amploare" pentru legislatura care, teoretic, se incheie in 2023.



El a cerut clasei politice si cetatenilor mai multa moderatie in ton si "mai multa sobrietate in special pe retelele sociale"

Sursa articol: dcnews.ro

