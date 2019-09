Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian demisionar, Giuseppe Conte, a acceptat joi sa formeze un nou guvern, sustinut de o inedita majoritate care-i reuneste pe social-democrati si Miscarea 5 Stele, afirmand ca vrea o tara "mai justa, mai competitiva si mai incluziva", informeaza AFP. Giuseppe Conte a precizat…

- Criza politica din Italia este pe cale sa ia sfarșit. Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au convenit sa formeze un nou guvern, in fruntea caruia va fi tot Giuseppe Conte, care si-a anuntat demisia recent.

- Premierul in exercitiu al Italiei, Giuseppe Conte, a fost mandatat joi in mod oficial de presedintele Sergio Mattarella, cu formarea unui nou guvern, a comunicat biroul de presa al Palatului Quirinale (presedintia italiana), transmit AFP si dpa. Miscarea 5 Stele (M5S, anti-sistem) si Partidul Democrat…

- In cadrul unei reuniuni a partidului sau, Zingaretti a spus ca tratativele in desfasurare cu Miscarea 5 Stele (M5S) 'sunt si raman dificile si nu sunt o simpla plimbare in parc''. ''Un rezultat este deja clar: (liderul partidului Liga, Matteo) Salvini, care a fost principalul protagonist si poate…

- Ipoteza unui guvern format din Partidul Democrat (PD, centru-stanga) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) s-a consolidat luni seara in Italia, cu o serie de declaratii optimiste si un ritm strans al reuniunilor. La aproape trei saptamani dupa ce seful Ligii (extrema-dreapta), Matteo Salvini,…

- Matteo Salvini, liderul extremei drepte care domina de mai mult de un an scena politica a Italiei, pare ca a facut un pas gresit prin separarea de partenerul de coalitie Miscarea 5 Stele (M5S), care acum l-ar putea inlatura de la putere printr-o alianta inedita cu Partidul Democrat (PD), comenteaza…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, le va prezenta luni un ultimatum partidelor coalitiei de guvernare, Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), amenintand ca va demisiona daca acestea nu vor pune capat divergentelor si nu vor accelera actiunea guvernamentala, transmite Reuters,…