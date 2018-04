Italia: Componenţa noului parlament după alegerile din 4 martie, aproape cunoscută Dupa o luna de la alegerile legislative din 4 martie si dupa infiintarea grupurilor parlamentare, componenta noului parlament italian (Senatul si Camera Deputatilor) este in cele din urma cunoscuta, cu exceptia unui mandat de senator, care nu a fost inca atribuit, relateaza AFP.



Devenita primul partid al Italiei, Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) este prima si in Senat, cu circa 32,2 % din voturi si 109 mandate, care ar putea ajunge la 110, din cei 315 senatori alesi.



Din cauza specificitatii noii legi electorale si a Constitutiei italiene, partidul contestatar a obtinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

