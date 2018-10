Italia, COD ROȘU. Rupere de nori: a fost prăpăd - video A fost rupere de nori in Italia. Arborii au fost smulsi din radacini la Terracina, iar in Viale della Vittoria, un copac a cazut pe o mașina, in trafic, omorand un barbat și ranind grav un altul. Apa a atins o adancime de 156 cm la Venetia, iar Piazza San Marco este inchisa, turistii fiind sfatuiti sa evite zona. Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP. Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile italiene au instituit cod rosu de furtuna in nordul tarii (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino) si in Abruzzo (centru) si cod portocaliu in mare parte din restul peninsulei si in Sicilia.

- Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP, informeaza Agepres.Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria,…

- Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP. Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino)…

- Seismul s-a simțit și țarile vecine Un cutremur puternic, cu magnitudinea de cel putin 6,4, a afectat vestul Greciei vineri dimineata, conform agentiilor de monitorizare a cutremurelor, cauzand pagube mici, dar nu si victime, scrie Reuters. Institutul de Geodinamica al Greciei a informat ca magnitudinea…

- Flacara sperantei ramane vie', a declarat Giovanni Malago, presedintele CONI, dupa o reuniune cu secretarul de stat Giancarlo Giorgetti, insarcinat cu problemele sportului italian. O delegatie CONI se va deplasa miercuri in Elvetia si va prezenta oficial candidatura Milano-Cortina d'Ampezzo. Marti…

- Flacara sperantei ramane vie', a declarat Giovanni Malago, presedintele CONI, dupa o reuniune cu secretarul de stat Giancarlo Giorgetti, insarcinat cu problemele sportului italian. O delegatie CONI se va deplasa miercuri in Elvetia si va prezenta oficial candidatura Milano-Cortina d'Ampezzo. Marti…

- Operatiunile de îndepartare a ramasitelor podului rutier prabusit marti la Genova, în nord-vestul Italiei, au fost întrerupte luni din motive de precautie, din cauza unor zgomote auzite de riverani în cursul noptii la tronsonul estic al viaductului, anunta presa italiana,…

- UPDATE – ora 19:29 Cel putin 30 de oameni si-au pierdut viata la prabusirea unui pod de autostrada la Genova, a anuntat ministrul italian de interne si vicepremierul Matteo Salvini, transmit Reuters si AFP. Pe langa cei circa 30 de morti confirmati, numeroase persoane au fost grav ranite, a mentionat…