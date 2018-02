Stiri pe aceeasi tema

- Mii de solicitanti de azil si de refugiati carora li s-a recunoscut acest statut traiesc in conditii inumane pe teritoriul Italiei, atrage atentia organizatia Medici Fara Frontiere (MFF), intr-un raport publicat joi si citat de dpa. Circa 10.000 de oameni nu au acces la sistemul de procesare a datelor…

- E incredibil ce s-a intamplat astazi la Muzeul Taranului Roman. E oribil ca grupuri ortodoxe si nationaliste incearca sa opreasca difuzarea unor filme cu tematica gay („120 de batai pe minut“ sau „Soldatii. Poveste din Ferentari“).

- Partidul anti-imigratie si de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (Alternative fur Deutschland – AFD), va fi principalul partid de opozitie din noul parlament de la Berlin, dupa ce Uniunea Crestin-Democrata (UCD) condusa de Angela Merkel a format o coalitie cu Partidul Social Democrat al…

- Selectionata Angliei, detinatoarea trofeului, a invins cu scorul de 46-15 (17-10), reprezentativa Italiei, in ultima partida din cadrul etapei de deschidere a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputata duminica pe Stadio Olimpico din Roma, in fata a 61.464 de spectatori. XV-le Trandafirului…

- Șase persoane au fost ranite in urma impușcaturilor ce au avut loc sambata in orașelul Macerata. Un barbat in varsta de 28 de ani, infașurat cu steagul Italiei, a luat la ținta mai mulți imigranți.

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui, scoate la iveala drama romancelor ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi. Doi vasluieni, Florin Adrian Frasinescu si Mihaela Monica Alexa,…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situata la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fara sa ofere informatii despre eventuale victime. UPDATE: Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Cel puțin 2% din populația Italiei, o constituie romanii. 80% dintre aceștia nu au planuri concrete de a se intoarce acasa. Dintre membrii comunitații romanești, 0,1% au incercat sa scrie literatura. Dintre scriitorii de limba romana din Italia, 80% scriu despre durerea de a trai in doua lumi care doar…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Nationala Romaniei va juca in aceasta seara, de la ora 20:00, cu nationala Italiei, in primul meci al turneului de calificare de la Bolzano, prima faza in drumul spre turneul final din Germania si Danemarca din 2019. Valentin Ghionea este marele absent al Romaniei in Italia. Extrema dreapta se afla…

- Forma excelenta a jucatorilor celor de la CFR Cluj, liderul din Liga 1, a atras atenția echipelor mari din Vestul Europei. AS Roma, una dintre forțele campionatului Italiei, a pus ochii pe Cristian Manea, jucatorul care a bifat prezențe de titular in toate cele 22 de meciuri ale sezonului.

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Schimbare importanta la Lazio chiar inainte de ”dubla” cu FCSB: ”Fac numai ce-mi cer colegii mei”. N-are legatura cu transferurile. FCSB o va intalni pe Lazio in șaisprezecimile de finala din Liga Europa , intr-o „dubla” programata pe 15 februarie, la București, și 22 februarie, la Roma. Lazio este…

- Magnatul rus Konstantin Malofeev (FOTO), unul din apropiații lui Putin, patroneaza portaluri de internet in limba spaniola, in special Katehon.com si Geopolitica.ru, care raspandesc teze ale unor autori ai dreptei extreme“ – susține publicatia El Pais. Pe site-ul Katehon se susține ca este un „think…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Jurnalul O Globo a notat, zilele trecute, ca intre Ronaldinho si partidul de extrema dreapta Patriota ar exista un acord cu privire la candidatura starului brazilian la alegerile pentru Senat, in Minas Gerais. Formatiunea politica a negat insa aceste informatii. “Nu exista niciun acord intre partid…

- Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vișeu de Sus au depistat un autoturism marca Mercedes CLA 200 D in valoare de peste 35.000 euro, care figura in bazele de date ca bun cautat pentru confiscare. In data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F.…

- România a câștigat la Cluj-Napoca meciul cu Olanda, din preliminariile CM de baschet masculin din 2019. Echipa naționala a României a câștigat meciul cu Olanda, scor 75-68, din cadrul celei de-a doua runde din Grupa D a FIBA Basketball World…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins, duminica seara, reprezentativa similara a Olandei, scor 75-68, intr-un meci din cadrul celei de-a doua runde din Grupa D a FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers. "Vulturii" au castigat primele trei dintre cele patru sferturi disputate in Sala…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), care a inregistrat un succes istoric la alegerile legislative, este ”incantat” de criza pe care o traverseaza cancelarul Germaniei, incapabil sa formeze un guvern, a recunoscut unul din liderii AfD, Alexander Gauland. ”Merkel este complet in declin si in mare…

- Un grup de activisti au dezvelit o replica a Memorialului Holocaustului din Berlin in fata casei unui politician al partidului de extrema dreapta, AfD, care a afirmat ca germanii ar trebui sa inceteze...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca ciclonul polar Olaf va patrunde în România prin nordul tarii. ”Exista un ciclon, Numa, pe numele lui, care vine din zona Italiei, care a afectat cu inundatii Grecia, cu vânt si grindina…

- Fostul fotbalist argentinian Diego Maradona a declarat, marti, ca regreta absenta Italiei de la Cupa Mondiala, apreciind ca nationala lui Gianpiero Ventura a jucat exact asa cum si-au dorit suedezii in dubla mansa a barajului de calificare la competitia din Rusia."Regret ca Italia nu va fi…

- CM 2018. In Europa a mai ramas un singur loc disponbil, care va fi ocupat in aceasta seara, in urma returului partidei Irlanda-Danemarca. Sambata, la Cpenhaga, cele doua reprezentative au remizat, scor 0-0. Tot 0-0 a fost rezultatul primei manse de baraj Honduras-Australia, meciul decisiv urmand…

- Portarul Gianluigi Buffon și-a anunțat retragerea din reprezentativa Italiei dupa ratarea calificarii la Cupa Mondiala de fotbal, competiție la care spera sa participe pentru a șasea oara in cariera sa, anul viitor in Rusia. Italia a remizat pe teren propriu cu Suedia (0-0), luni seara la…

- Sambata mai multe grupuri naționaliste și de extrema dreapta au organizat o manifestație care, oficial, sarbatorește independența țarii dar care atrage in fiecare an din ce in ce mai mulți membri ai extremei drepte din Polonia dar și din restul Europei. Conform estimarilor Poliției, 60 000 de oameni…

- ”Cartea de aur a Republicii Moldova” a avut parte de un tur al Italiei, noteaza NOI.md. Astfel, publicația care a aduat la un loc 1800 de moldoveni notorii a fost prezentata nu doar diasporei moldovenești din Italia, dar și italienilor. Pe 7 noiembrie, autorul carții, Denis Roșca, numit Omul Anului…

- Un mars de amploare, inițiat de extrema dreapta, s-a desfașurat în Polonia, cu prilejul Zilei Independentei acestei țari. Potrivit presei britanice, la marșul de la Varșovia au venit circa 60.000 de oameni care au susținut ca apara valorile crestine. Marșul a fost organizat…