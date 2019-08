Stiri pe aceeasi tema

- Italia a permis unui numar de 16 minori sa debarce de pe o nava a Garzii de Coasta italiene, Gregoretti, in portul militar Augusta, din Sicilia, informeaza Ministerul de Interne, relateaza AFP.

- "Unda verde pentru debarcarea a 16 persoane care se declara minore (toate intre 15 si 17 ani)", au declarat surse din Ministerul de Interne, care este condus de Matteo Salvini.Italia astepta luni un acord in cadrul UE inainte de a-i lasa sa debarce pe toti cei 131 de migranti blocati la…

- Autoritatile dintr-un sat din Elvetia, aflat în apropierea granitei cu Italia, au scos case la vânzare la pretul de 1 dolar. Casele din Monti Sciaga sunt înconjurate de paduri si ofera privelisti extraordinare catre Lacul Maggiore, scriu cei de la Daily Mail. …

- Primarul orașului a exclus ferm varianta implicarii unor investitori privați la FC Universitatea Cluj, mentionand ca "participarea mediului privat prin susținere financiara sub forma de sponsorizare este extrem de bine venita".

- Primarul din satul Elizaveta, municipiul Balti, a semnat o declaratie pentru apararea Republicii Moldova si condamna actele de tradare de tara ale lui Igor Dodon, Maia Sandu si Andrei Nastase.

- Etna s-a trezit, aruncand in aer bucati de lava incandescenta, chiar daca timpul innorat a mascat sambata seara eruptia celui mai inalt vulcan activ din Europa, situat in Sicilia, in sudul Italiei, noteaza AFP. Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia a subliniat ca vulcanul…

- Un roman, in varsta de 26 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a cazut de pe o balustrada la Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Tanarul și-ar fi pierdut echilibrul. Ipoteza sinuciderii este exclusa, a anunțat rotalianul.com. Incidentul a avut loc puțin inainte de ora 3:00,…