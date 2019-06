Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii italieni au inceput urmarirea penala impotriva capitanului vasului Sea Watch 3, nemțoaica Carola Rackete (31 de ani), transmite Reuters. Este al doilea caz de acest gen, dupa ce Pia Klemp (35 de ani), tot din Germania, a fost pusa sub acuzare pentru ca ar fi ajutat rețelele de traficanți…

- Premierul italian Giuseppe Conte l-a acuzat joi pe capitanul unei nave umanitare ca a luat o decizie ''incredibil de grava'' in aceasta saptamana atunci cand a decis sa navigheze in apele teritoriale italiene in pofida unei interdictii in acest sens adoptate de Roma, relateaza Reuters.…

- ”Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur”, a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, de extrema dreapta.

- Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta), a semnat joi un decret prin care ordona fortelor de ordine italiene sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitul acestei nave, Sea-Watch 3, in apele teritoriale italiene.Matteo…

- Capitanul unei nave de croaziera care s-a ciocnit miercuri pe Dunare la Budapesta cu o ambarcatiune turistica, un accident soldat cu moartea mai multor sud-coreeni aflati la bord, respinge ca ar fi incalcat regulile sau a comis o infractiune, a declarat avocatul sau intr-un comunicat citat vineri…

- Politia ungara a anuntat joi seara ca l-a arestat pe capitanul navei de croaziera implicat in ciocnirea de miercuri cu o ambarcatiune turistica de dimensiuni mai mici, care a avut loc pe Dunare, in Budapesta, accident soldat cu cel putin sapte morti - turisti sud-coreeni - si 21 de persoane date…

- Partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban nu vede multe sanse pentru o colaborare cu grupul de extrema dreapta al premierului italian Matteo Salvini in Parlamentul European, a declarat joi seful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, citat de Reuters. ''Il respectam pe vicepremierul…

- Guvernul de coalitie italian nu va cadea dupa votul din aceasta saptamana pentru Parlamentul European, dar va trebui sa faca 'o serie de lucruri', care reprezinta prioritati pentru Liga (partid de extrema dreapta), a declarat vicepremierul Matteo Salvini, ministru de interne si lider al formatiunii,…