- ”Vestele galbene” s-au mobilizat din nou, sambata, in Franta, mai ales la Strasbourg, in semn de protest fata de ”bla-bla”, mentinand astfel presiunea, la 48 de ore dupa anunturile lui Emmanuel Macron ca raspuns la criza sociala, si cu 4 zile inaintea defilarii de la 1 Mai, relateaza AFP, potrivit…

- In capitala Frantei s-au facut 11.062 controale preventive. Primele incidente ale zilei au izbucnit dupa ora pranzului. Politistii au folosit grenade lacrimogene pe bulevardul Richard-Lenoir, scrie news.ro. In toata tara au fost mobilizati peste 60.000 de politisti si jandarmi.…

- "Vestele galbene" s-au confruntat cu politia in orasul francez Toulouse sambata, scrie Reuters, potrivit news.ro.Politia din Toulouse a folosit gaze lacrimogene si a arestat mai multe persoane dupa ce cateva sute de manifestanti au inceput sa arunce cu obiecte, sa dea foccosurilor de gunoi…

- Vestele galbene din Justiție au protestat in Franța impotriva corupției, cerand ca fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie numita in funcția de procuror-șef european, afișand poza acesteia in centrul unei inimi mari. Asta in contextul in care autoritațile ...

- ”În ciuda aparenței de prosperitate, în Franța exista aproape 9 milioane de persoane sarace. Toate instituțiile publice și marile corporații din Franța sunt conduse de oameni care provin din aceleași medii sociale. Francezii sunt însa din ce în ce mai dezamagiți de aceste…

- Presedintele Donald Trump a declarat sambata pe Twitter ca guvernul francez plateste factura sprijinului pentru Acordul de la Paris referitor la schimbarile climatice, avand in vedere durata protestelor "vestelor galbene" incepute anul trecut, relateaza EFE. "Cum procedeaza Franta cu Acordul de la Paris…

- La patru luni de la debutul miscarii ''vestelor galbene'' in Franta manifestatiile slabesc in intensitate dar nu se sting de tot, o noua zi de proteste nationale fiind asteptata pentru sambata, moment cand se incheie prima etapa din ''marea dezbatere'' nationala lansata…

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), a anuntat ca s-a intalnit marti in Franta cu reprezentanti ai "vestelor galbene", potrivit AFP. "Astazi (...) ne-am dus pana in Franta si ne-am intalnit cu liderul 'vestelor galbene' Christophe…