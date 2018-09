Guvernul italian a transmis Comisiei Europene ca nu va face un recensamant al romilor in vederea expulzarii acestora, a anuntat vineri executivul comunitar, care a amintit ca, in virtutea principiilor si legislatiei Uniunii Europene, nu este admisa asocierea conduitelor antisociale cu persoane de o anumita etnie sau nationalitate, relateaza agentia EFE.



Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini, lider al extremei drepte, a promis in luna iunie ca va lua masuri impotriva minoritatii rome, pe seama careia a pus numeroase "furturi si ilegalitati' comise in Italia.…