- Comisia Europeana a trimis miercuri o scrisoare Guvernului de la Roma in care ii cere acestuia sa explice de ce s-au deteriorat finantele publice ale Italiei, un pas care deschide calea pentru o posibila actiune disciplinara impotriva Italiei in cursul saptamanii urmatoare, transmite Reuters, potrivit…

- Scrisoarea, semnata de comisarii europeni Valdis Dombrovskis si Pierre Moscovici, a venit la o zi dupa ce vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat ca regulile fiscale europene ar trebui rescrise iar accentul ar trebui pus pe reducerea somajului si nu pe plafonarea deficitelor bugetare. Scrisoarea…

- 'Campania pentru alegeri a paralizat guvernul', a declarat Giorgetti, membru al Ligii (extrema dreapta), intr-un interviu pentru cotidianul La Stampa de luni. Giorgetti este mana dreapta a sefului Ligii, Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne, aflat tot mai mult in dezacorduri cu aliatii…

- Europenii vor merge luna aceasta la urne pentru un vot continental ce va avea efecte puternice și în plan național. Între 23 și 26 mai toți membrii UE vor organiza scrutine pentru a alege parlamentari pentru PE. Și deși alegerile se vor concentra teoretic pe chestiuni continentale, voturile…

- "Eram indispensabili atunci si continuam sa fim indispensabili și acum, deoarece numai noi suntem adevarații moștenitori conștienți ai valorilor civilizației occidentale. Noi suntem continuatorii tradiției creștine, a culturii liberale, ai afacerilor, ai meseriilor, ai muncii", a declarat…

- O coaliție dreapta - extrema dreapta condusa de Liga lui Matteo Salvini a reușit o noua victorie în cadrul alegerilor regionale care au avut loc duminica în Basilicata (sudul Italiei), un ultim test reușit înaintea europenelor din 26 mai, scrie AFP.Potrivit rezultatelor dupa…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

