- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti in regiunea Pisa (Toscana), in nordul Italiei, ceea ce a dus la evacuarea a sute de persoane ca masura de precautie, au anuntat media italiene, citate de AFP, potrivit Agerpres. Focul s-a declansat tarziu luni seara in regiunea impadurita…

- Comentand pentru agentia de presa Ansa situatia politica din Italia si afirmatia Ligii lui Matteo Salvini, slovenul Maros Sefcovici, vicepresedinte al Comsiei UE si candidat de elita in grupul Socialistilor si Democratilor (S&D) in vederea alegerilor europene pentru conducerea executivului Uniunii,…

- In Romania se dorește construirea primului Hobbit Land din Romania. Casele in stil hobbit sunt niște case realizate doar din materiale naturale, care ar trebui sa pastreze o temperatura in interior de 18 grade, iar acest tip de casa a devenit cunoscut din cartile lui J.R.R. Tolkien. Ionuț Buta a scris…

- UPDATE: Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Somcuta Mare au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier in Valea Chioarului. In urma accidentului a rezultat o victima. Alaturi de pompieri au intervenit si echipajul TIM si un echipaj SAJ, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a…

- Madalina Ghenea a facut o declarație categorica despre femeia perfecta și despre cum se raspandește in mediul online imaginea femeii ideale. Pe contul sau de Instagram, Madalina Ghenea a transmis un mesaj in care comenteaza despre cum pe rețelele de socializare se incearca raspandirea imaginii femeii…

- Andreea Marin le pregateste o surpriza fanilor. Plecata de curand in Spania, de unde miercuri dimineata, s-a imbarcat intr-un avion cu destinatia Italia, vedeta le-a marturisit fanilor, pe contul sau de Facebook, ca este pe punctual de a realize un film, acesta fiind motivul plecarii sale in Cizma.

- O imagine de la inundatiile din Teleorman a devenit virala pe Facebook: doi barbati din localitatea Tiganesti stau pe o banca in timp ce pompierii lucreaza. Despre fotografie a scris postari si politistul Marian Godina.

- Tudorel Toader ii felicita pe angajatii din penitenciare pentru eforturile facute pentru buna functionare a sistemului administratiei penitenciare, de Ziua personalului din penitenciare.Citeste si: ALERTA Vremea rea face ravagii - 70 de familii sinistrate, din cauza ploilor! Pompierii intervin…