- Tenorul francez Michel Senechal, care si-a construit o cariera internationala de exceptie, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat duminica unul dintre apropiatii sai. Artistul a murit in spitalul Eaubonne, la nord de Paris, in noaptea de sambata pana duminica, a declarat pentru AFP…

- Huawei a lansat noua gama P20 la Paris la inceputul acestei saptamani, iar primele reactii au fost pozitive. Noile telefoane dispun de camere foto realizate in parteneriat cu Leica, iar rezultatele acestora scot in evidenta faptul ca vorbim despre cele mai bune de acest gen din lume.

- Politia antiterorista italiana a anuntat miercuri arestarea unui cetatean italian de origine marocana suspectat de apartenenta la organizatia jihadista Stat Islamic (SI), si anchetarea complicilor sai, transmite Reuters. Potrivit comunicatului politiei, Elmahdi Halili, in varsta de 23 de ani, a fost…

- Skanska Property Romania, divizia locala a unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari la nivel global, anunța un nou membru in in managementul companiei. Din februarie 2018, Raluca Stanislav ocupa funcția de Business Development Manager al Skanska Property Romania. In aceasta calitate, Raluca…

- Supravietuitoare a Shoah (in ebraica: nimicire, distrugere exterminarea evreilor), a fost injunghiata si arsa de vie. Procuratura pariziana a deschis o ancheta pentru crima ipotizand un mobil antisemit in moartea lui Mutielle Knoll, de 85 de ani, gasita partial carbonizata in propria casa.

- Franta a inregistrat in 2017 un deficit public mai mic decat se astepta, 2,6% din Produsul Intern Brut in loc de 2,9% din PIB cat preconizau autoritatile de la Paris, a anuntat luni Institutul National de...

- L'Equipe se intreaba cum a pierdut controlul la 2-0 selecționata lui Deschamps, "vulnerabila, lipsita de concentrare și deloc agresiva in fața unei pragmatice Columbii, care a predat o lecție la Paris". Cu mai puțin de 3 luni inaintea Mondialului, Franța a picat examenul cu Columbia, pierzand dupa un…

- Peste 500.000 de francezi protesteaza in strada fața de reformele economice ale lui Emmanuel Macron. Aproximativ jumatate de milion de francezi au ieșit in strada impotriva președintelui Emmanuel Macron. Ei sunt nemulțumiți de reformele economice anunțate de executivul de la Paris. Acestea ar avantaja…

- "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul manifestatiei nationale a feroviarilor, a afirmat Cedric Robert, purtator de cuvant al sindicatului CGT-Cheminots. Manifestantii au purtat un banner pe care se putea citi "Pasageri si feroviari pentru trenul public, calitatea serviciilor,…

- Vineri, la deschiderea Salonului de Carte de la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron a petrecut cateva ore, vizitand standurile tarilor invitate, exceptandu-l pe cel al Rusiei, tara invitata de onoare a editiei din acest an a salonului. Macron a declarat ca a facut acest lucru „din solidaritate…

- Constantin Brancusi n. 19 februarie 1876, Hobita, Romania ndash; d. 16 martie 1957, Paris, Franta a fost un sculptor roman cu contributii covarsitoare la innoirea limbajului si viziunii plastice in sculptura contemporana.Constantin Brancusi a fost ales membru postum al Academiei Romane. Francezii si…

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform Reuters . Le Maire a anunțat…

- Un reșitean și-a construit singur o masina decapotabila, model cabrio, pe care a denumit-o ,,De Caraso Simplon”. ,,De Caraso Simplon”, a fost construit de inginerul Marius Daniel Hegedus, totul pornind de la o discutie, un pariu, pe care reșițeanul l-a pus cu sotia sa Nina. Autoturismul decapotabil…

- Reprezentantii Muzeului Ceasului ”Nicolae Simache” din Ploiesti au anuntat ca printre exponatele care pot fi admirate de catre cei care vor trece pragul institutiei se afla si o garnitura de șemineu, imitație a stilului creat de Jacob Petit, formata dintr-un ceas incadrat de doua statuete. Carcasa ceasului…

- In februarie, a stat o saptamana la Paris si a sarbatorit aniversarea de 50 de ani cu iubitul care a rasfatat-o intr-un hotel de cinci stele- Four Seasons Hotel George V Paris. De cateva saptamani, vedeta face naveta Romania-Franta, pentru Marin Burcea, un constantean care activeaza ca…

- Lungmetrajul "120 Battements par minute”, de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film, vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, cele mai importante distinctii din cinematografia franceza, care a avut loc la sala de spectacole Pleyel din Paris.

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriasa dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie 2017, in timp ce printul William, in varsta de 35 de ani, si sotia lui, Kate, in varsta de 36 de ani, reprezinta o atractie majora pentru…

- Cantareata americana Joan Baez a acordat recent un interviu jurnalistilor de la AFP, la Paris, in care a vorbit despre activism, Bob Dylan, cariera, vocea, noul album si turneul ei de adio. Renumita artista nu a evitat nici trecutul ei, nici prezentul, dezvaluind ca locuieste in mijlocul unei paduri…

- Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita și ambasador in cadrul Comitetului Regiunilor pe tema schimbarilor climatice și mediu a atras atenția asupra grupului format din populația din mediul rural care se confrunta cu dificultați in ceea ce privește eficiența energetica. La intalnirea…

- Violentele in urma carora barbatul atacat si mutilat intr-un adevarat caz de canibalism ar fi pornit de la o cearta pentru o suma de bani pe care victima i-ar fi avut de dat agresorilor lui, scrie presa franceza. Un martor care a vazut cumplita scena de la fereastra, din apartamentul sau a…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Real Madrid a facut un pas mare spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a invins pe Santiago Bernabeu formația franceza PSG cu scorul de 3-1. Partida retur se va juca pe 6 martie la Paris.

- Mai multi artisti si personalitati culturale din Franta au solicitat public ca oficialitatile din Paris sa abandoneze planul de a instala in oras un monument construit de artistul american Jeff Koons in memoria victimelor atacurilor teroriste din Paris, informeaza The New York Times.

- Detaliile despre P20, noul flaghip al companiei Huawei, au inceput sa vina din ce in ce mai des pe cai neoficiale, insa cel putin cateva dintre acestea pot fi in sfarsit confirmate in mod oficial. De exemplu, sistemul de camere cu trei senzori si trei obiective de pe spatele telefonului este sugerat…

- Top 10 tragedii aviatice din lumea sportului. 60 de ani de la accidentul in care au pierit 8 jucatori de la Manchester United. 4 mai 1949 – Echipa de fotbal AC Torino Campioni ai Italiei, componenții echipei de fotbal AC Torino reveneau din Portugalia, unde disputasera un meci amical cu Benfica Lisabona.…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța Guvernul intr-un comunicat. Decizia aparține Curții…

- Proiecția telefilmului "Oblomov" a avut loc exact in locul in care a fost filmat, și anume Ambasada Romaniei la Paris. Un proiect comun al Comediei Franceze și Arte, "Oblomov" s-a filmat in 14 ore in saloanele ambasadei.

- Institutul Cultural Roman din Berlin este onorat sa gazduiasca in spațiile propriei galerii Contemporary Infinite, o expoziție care reunește cele mai recente lucrari de arta realizate de Gregor Hildebrandt și Milen Till, curatoriata de Maria Nitulescu. Vernisajul se va desfașura pe 2 februarie, cu…

- Structura din gruparea jihadiste Statul Islamic (SI) care a planuit atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, scrie News.ro citand AFP.

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist și scriitor, Neagu Djuvara a incetat azi din viața, la varsta de 101 ani. Una dintre cele mai iubite și apreciate personalitați culturale din Romania, Neagu Djuvara s-a remarcat prin activitatea sa, prin eleganța și diplomație. Cariera lui se intinde pe cateva decenii…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. SIMONA HALEP si KAROLINA PLISKOVA vor juca al treilea meci al zilei pe Rod Laver Arena, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA…

- ''Nu 'cadoului' oferit de Jeff Koons'', protesteaza intr-un articol publicat luni mai multe personalitati culturale din Franta, care se opun proiectului instalarii unei opere monumentale a artistului american la Paris, informeaza AFP. ''Acest proiect este…

- Deputati germani si francezi participa luni la o serie de evenimente care marcheaza aniversarea tratatului istoric de prietenie intre cele doua tari vecine, intr-un context in care relatiile lor bilaterale sunt considerate cruciale pentru planurile de reforma ale Uniunii Europene, relateaza dpa.…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Mii de oameni au iesit in strada sambata seara in marile orase din tara și din strainatate, pentru a protesta modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD.Ctava zeci de persoane au protestat sambata la Consulatul Romaniei din Milano, avant pencarte pe care scria "Din…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat mortal intr-o statie de metrou.Andy Brigite si-a dat ultima suflare chiar in statia de metrou Chatelet-Les Halles RER din Paris, dupa ce a fost injunghiat mortal de catre un barbat, scrie antena3.ro.

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a facut un apel catre liderii europeni sa ofere o sansa coalitiei sale de guvernare, in timpul vizitei oficiale de vineri de la Paris, relateaza site-ul The Local.

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…

- Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in orasul Rennes cu un pistol-mitraliera Kalasnikov, pe care a incercat sa si-l procure cu ajutorul contactelor pe reteaua Telegram, folosita intens de jihadisti, scrie Agerpres. Franta a comemorat duminica…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru...

- ”Gerul Bobotezei” va fi maine unul cam… tropical. Sunt așteptate valori maxime de 16 grade Celsius. Climatologii spun ca acesta este efectul dereglarii climei. Din ce cauza? Parerile sunt imparțite, unii spun ca este un fenomen natural, alții ca de vina ar fi industria. Exista insa și o alta explicație:…

- 56 de ani avea printul Francois d'Orleans, care s-a stins in urma unei infectii severe. Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris si Duce de Franta, a anuntat decesul fiului sau mai mare, Francois.