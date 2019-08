Italia amenințată de CIO cu excluderea de la Jocurile Olimpice Comitetul International Olimpic a expediat un email Comitetului national olimpic italian (CONI) in care isi exprima preocuparea fata de proiectul de lege care pune in cauza independenta CONI si ar putea antrena excluderea Italiei de la Jocurile Olimpice, informeaza AFP potrivit Agerpres. In email-ul respectiv, dat publicitatii marti de cotidianul Corriere della Serra, CIO isi exprima "preocuparile serioase" fata de proiectul de decret-lege care, daca va fi adoptat, "va afecta in mod clar autonomia CONI".



