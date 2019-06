Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat sambata ca a aprobat trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, pentru a avea ''o stransa colaborare'' in cazul fetitei din Baia de Arama, adoptata de o familie din SUA. "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorinta…

- „Am cerut de urgența o ancheta in cazul Sorinei, in condiții de calm și stricta respectare a legii, precum și consiliere psihologica pentru copil. Integrarea fetiței intr-o familie și un camin in care sa creasca frumos inseamna normalitate și ar trebui sa fie prioritatea noastra absoluta. Cu…

- Stapana acestuia il plimba dezlegat, tinand lesa in mana. Ca sa scoata cainile atacat din inclestarea Amstaff-ului, s-au luptat mai multe persoane, iar secventele sunt dramatice. Incidentul violent, cu impact emotional, a fost postat pe Facebook de Elisabeta Badea, campioana a Romaniei la popice.…

- Tatal cunoscutului luptator Alexandru Lungu a murit, sambata, sportivul luandu-si ramas bun de la parintele sau prin mesaje emotionante postate pe Facebook. In unele dintre aceste mesaje ii acuza pe medicii din Spitalului de Psihiatrie, unde seniorul era internat, ca l-au „lasat sa moara ca un caine”.

- CHIȘINAU, 23 mai – Sputnik. Barbatul care a lovit cu bestialitate mai multe femei ce mergeau pe o strada din Chișinau a fost identificat de poliție. Acesta are 30 de ani și este un locuitor al municipiului Chișinau. Potrivit unui comunicat al Poliției, barbatul este internat într-un…

- Conturile online a sute de mii de români au fost compromise. Este posibil sa fii și tu printre ei. Asta pentru ca toate conturile online, indifferent ca este vorba de contul de Facebook sau cel de mail, sunt vulnerabile la atacuri cibernetice.

- Familia Godina risca o amenda intre 100 și 500 de lei, dupa gestul soției celebrului polițist din Brașov Marian Godina. Georgiana Godina a ieșit, sambata dimineața, cu animalul de companie al familiei, un exemplar de alpaca pe nume Pablo, dar nu pe jos, ci cu autobuzul. Aceasta a urcat cu animalul intr-un…

- Autoritatea locala a Sectorului 6 informeaza membrii comunitații ca termenul de valabilitate a cartii de identitate difera in funcție de varsta pe care o are posesorul in momentul eliberarii actului. Astfel, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 și 18 ani, cartea de identitate este valabila…