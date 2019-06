Italia acuză Olanda şi UE de dezinteres. Migranţi blocaţi în apele teritoriale italiene "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul, pentru ca ei nu se intereseaza de nava aflata sub pavilionul lor (...) si care se afla pe mare deja de 11 zile", a notat intr-un comunicat Matteo Salvini, liderul partidului Liga (extrema dreapta) si vicepremier al guvernului italian. Nava umanitara Sea-Watch 3 a salvat, in 12 iunie, 53 de migranti de pe o ambarcatiune pneumatica care plecase de pe costa libiana. Comandantul navei, aflate sub pavilion olandez dar care este inchiriata de un ONG german, a refuzat sa-i duca inapoi in Libia, tara care nu este considerata un loc sigur,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

