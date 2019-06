Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat duminica Olanda si Uniunea Europeana (UE) ca nu se intereseaza de soarta celor 42 de migranti blocati de 11 zile in apele teritoriale italiene, pe o nava umanitara olandeza, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."I-am scris personal…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a publicat joi un decret care le cere fortelor de ordine sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitarea apelor teritoriale italiene de catre nava 'Sea-Watch 3', a organizatiei neguvernamentale germane Sea-Watch, care a salvat miercuri…

- Patruzeci si sapte de migranti au fost debarcati duminica seara in Lampedusa, o insula la sud de Sicilia, dupa ce prin ordin judecatoresc nava de salvare la bordul careia acestia se aflau a fost pusa sub sechestru, fapt ce a provocat indignarea ministrului italian de interne Matteo Salvini, informeaza…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a ordonat politiei sa supravegheze mai indeaproape centrele comunitatii musulmane, dupa ce la Roma a avut loc un caz de injunghiere cu presupuse conotatii anticrestine, informeaza marti dpa. Politia italiana a anuntat marti ca in timpul…

- Haosul din Libia creat in urma ofensivei fortelor conduse de maresalul Khalifa Haftara a sporit riscul prezentei teroriste pe ambarcatiunile cu migranti care se indreapta spre Italia, a avertizat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Infiltrarea…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a declarat luni ca este acuzat din nou de sechestrare de migranti, in legatura cu blocarea accesului in porturile italiene in ianuarie pentru nava de salvare Sea-Watch 3, inchiriata de o organizatie neguvernamentala germana si navigand sub pavilion olandez,…