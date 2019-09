Stiri pe aceeasi tema

- Italia le-a acordat duminica permisiunea celor 182 de migranti salvati in Marea Mediterana de nava umanitara Ocean Viking sa debarce in Sicilia, a confirmat duminica seara organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee, citata de site-ul cotidianului La Libre Belgique. "Suntem usurati pentru ca, a doua…

- "Astazi, la orele 13:20, avionul nostru de cautare Moonbrid a reperat o barca pneumatica albastra in dificultate, cu circa 30 de persoane la bord", a informat ONG-ul. "Este a doua zi consecutiva in care reperam ambarcatiuni in dificultate in largul Libiei si foarte putine nave de salvare in masura…

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- Matteo Salvini i-a interzis marti navei ONG-ului german Mission Lifeline, care are la bord circa o suta de migranti, sa acosteze intr-un port italian, transmite agentia DPA. Nava ''Eleonore'', apartinand acestui ONG, a salvat luni un nou grup de migranti in apropierea coastelor Libiei si cauta un port…

- Ocean Viking, operata de organizatiile SOS Mediterranee si Doctori fara Frontiere, este blocata de mai multe zile pe mare dupa ce i s-a refuzat accesul in port. "Malta a acceptat sa fie o parte a solutiei acordate navei Ocean Viking", se arata intr-un comunicat al Guvernului maltez. Imigrantii vor ajunge…

- Nava Ocean Viking, care apartine unor ONG-uri ce salveaza migranti pe Mediterana, va debarca in Malta cei 356 de migranti pe care-i are la bord, iar acestia vor fi repartizati intre sase state membre ale UE care au acceptat sa-i primeasca, printre care si Romania, a anuntat vineri Comisia Europeana,…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca a fost gasita o solutie la nivel european pentru debarcarea celor 131 de migranti salvati pe mare si blocati de mai multe zile la bordul navei Gregoretti, transmite AFP. Cinci state membre - Franta, Germania, Portugalia, Luxemburg si Irlanda - au acceptat sa…

