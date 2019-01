Stiri pe aceeasi tema

- Italia, a treia economie din spatiul euro, a scazut cu 0,2- in ultimul trimestru al anului trecut, dupa ce in al treilea trimestru PIB-ul avusese o scadere de 0,1-. Doua trimestre consecutive de scadere economica inseamna ca Italia a intrat in recesiune tehnica. Economia italiana a fost afectata de…

- Ministerul german al Economiei si-a revizuit miercuri prognoza de crestere pentru acest an pana la 1%, de la 1,8% cat estima in toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale si contextului fiscal international, transmite AFP. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat…

- Germania este aproape de recesiune dupa ce producția industriala a suferit un colaps, conform Dailymail. Economia germana i-a uimit pe comercianți in aceasta saptamana, scazand mult mai mult decat era...

- Economia romaneasca performeaza in continuare, in trimestrul III al acestui an cresterea economica fiind cu 1,9% mai mare fata de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de…

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei, in al treilea trimestru, au scazut cu 1,5% fata de acelasi trimestru al anului trecut, pana la 21,06 miliarde lei (4,53 miliarde euro), in timp ce avansul pe primele noua luni este de 2,7%, potrivit datelor transmise, luni, de Institutul National…

- Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat sa-si limiteze datoria publica la maxim 60% din PIB. Dar Germania, cea mai mare economie din UE, a incalcat aceasta reglementare in fiecare an din 2003, asa cum au facut multe tari membre.Scholz a anuntat luni ca datoria publica a scazut…

- Datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit carora cresterea economica a Romaniei s-a accelerat semnificativ in al treilea trimestru, cu 1,9% fata de al doilea trimestru din 2018, arata ca masurile luate de Guvern sunt corecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in deschiderea…

- Vin vești proaste de la Comisia Europeana. Specialiștii de la Bruxelles estimeaza ca economia noastra va incetini și va crește cu doar 3,6 procente anul acesta, nu cu 4,5%, cat era anunțat in primavara. Ministrul Finanțelor îi contrazice pe experții europeni: ”Creșterea economică…