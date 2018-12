Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare din Italia a convenit asupra unor rectificari bugetare menite sa evite impunerea unor sancțiuni disciplinare de catre Bruxelles, a anunțat o purtatoare de cuvant a Ligii, partidul condus de Salvini, transmite Reuters.

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters. Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Uniunea Europeana face, miercuri, primul pas catre sancționarea Italiei, din cauza unui buget mult prea permisiv cu cheltuielile, care ar putea duce țara in deficit excesiv, scrie Bloomberg. Comisia Europeană dă publicităţii, miercuri, evaluarea sa finală cu privire la proiectele…

- Universitatea Central Europeana (CEU), finantata de investitorul si filantropul american de origine ungara George Soros, s-a plans joi ca este fortata de Guvernul de la Budapesta sa plece din Ungaria si a anuntat ca va deschide un campus pentru noii studenti la Viena, in cazul in care pana la 1 decembrie…

- Tarile Uniunii Europene sunt la un pas de a accepta sa inceapa negocieri cu Washingtonul pentru a permite un import mai mare de carne de vita din SUA in Europa, o decizie care ar putea dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Guvernul Italiei va cauta sa reduca datoria tarii in urmatorii trei ani si sa scada deficitul dupa 2019, a anuntat premierul Giuseppe Conte, in urma unei intalniri cu ministrii, atenuand temerile privind politica fiscala a celei de-a treia economii a zonei euro. Saptamana trecuta, Executivul…