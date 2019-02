Stiri pe aceeasi tema

- Italia a blocat luni o pozitie comuna a Uniunii Europene privind recunoasterea sefului Adunarii Nationale venezuelene Juan Guaido drept ''presedinte interimar'', potrivit unor surse diplomatice, relateaza Reuters si AFP. Statele membre ale UE au dezbatut timp de mai multe…

- Patru state europene l-au recunoscut pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido în functia de presedinte interimar al Venezuelei, dupa ce acesta a respins ultimatumul privind organizarea de alegeri anticipate.

- Un general al Fortelor Aeriene ale Venezuelei l-a recunoscut pe Juan Guaido, liderul opozitiei, drept presedinte interimar al tarii, potrivit unui video postat sambata pe Twitter, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Parlamentul European l-a recunoscut joi pe opozantul Juan Guaido drept "presedinte interimar legitim" al Venezuelei si le-a cerut tuturor tarilor UE sa faca acelasi lucru pentru adoptarea unei "pozitii ferme si unite", intr-o in rezolutie votata la Bruxelles, relateaza AFP. Eurodeputatii l-au recunoscut…

- Germania, Franta si Spania au anuntat sâmbata dupa-amiaza ca ar putea sa îl recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei în cazul în care Administratia Nicolas Maduro nu va convoca în

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a lansat joi un apel Organizatiei Statelor Americane (OSA) la recunoasterea lui Juan Guaido ca "presedinte interimar al Venezuelei", dar fara sa obtina unanimitatea celor 34 de membri activi ai acestei institutii, relateaza AFP. In cursul unei…