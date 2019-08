Italia a blocat nava Alan Kurdi, care a adus încă 40 de migranţi în largul insulei Lampedusa Conform site-urilor de monitorizare a traficului maritim, Alan Kurdi a navigat spre nord toata noaptea trecuta si s-a oprit joi la pranz la limita apelor teritoriale italiene.



Ministrul italian de interne Matteo Salvini, vicepremier si lider al partidului de dreapta Liga, a acuzat "a N-a provocare in Mediterana din partea unei organizatii neguvernamentale germane" si i-a acuzat pe salvatori ca se comporta "meschin". El a semnat miercuri un decret prin care interzice intrarea navei in apele teritoriale ale Italiei, iar documentul a fost contrasemnat de ministrii apararii si transporturilor,…

