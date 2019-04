Italia: 70 de migranţi interceptaţi şi debarcaţi pe Insula Lampedusa Circa 70 de migranti au fost debarcati joi seara pe insula italiana Lampedusa dupa ce au fost interceptati de autoritati pe o ambarcatiune, au anuntat media italiene, noteaza AFP.



Migrantii, care au declarat ca sunt de nationalitate tunisiana si libiana, au fost interceptati in cursul diminetii in timp ce se aflau pe o barca pneumatica in apele italiene, in drum spre coastele Siciliei (sud).



Vedete ale vamei italiene si pazei de coasta au intervenit si grupul de migranti a fost transbordat si ulterior transferat la Lampedusa.



Potrivit unor surse din cadrul politiei,…

