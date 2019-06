Italia: 20 de persoane, rănite după explozia unei butelii de gaz în oraşul sicilian Gela Deflagratia, care a avut loc in jurul pranzului, la ora locala (10:00 GMT), a fost cauzata de o scurgere de gaz dintr-o butelie aflata intr-o furgoneta unde erau comercializati pui la rotisor.



Intr-o inregistrare video difuzata de postul public de televiziune RAI poate fi vazut vehiculul cuprins de flacari. Trei persoane care lucrau in locul unde se afla furgoneta sunt in stare critica in urma exploziei.



Postul RAI a informat ca printre raniti se afla o femeie insarcinata si o fata, ambele fiind spitalizate cu rani grave, dar care nu le pun viata in pericol.

Sursa articol: dcnews.ro

