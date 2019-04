Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (ONU) a anuntat vineri, la Geneva, ca a evacuat 163 de refugiati din Libia in Niger, in contextul intensificarii luptelor din jurul capitalei libiene, transmite DPA potrivit Agerpres. Centrele de detentie unde erau retinuti refugiatii se afla in apropierea…

- Cel putin 8.000 de persoane, dintre care jumatate doar in ultimele doua zile, au fost stramutate din cauza luptelor care au loc in jurul capitalei libiene, Tripoli, a indicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit AFP. ''Stramutarile provenind din zonele afectate de confruntarile…

- Uniunea Europeana a emis un comunicat oficial prin care ii cere generalului Khalifa Haftar, liderul grupului paramilitar Armata Nationala Libiana, sa puna capat atacului asupra capitalei Libiei, Tripoli, relateaza Reuters, conform Mediafax.Comunicatul a fost blocat pentru o zi, din cauza disputei…

- Lupte violente au avut loc duminica, in apropierea capitalei libiene, intre fortele maresalului Khalifa Haftar, care vor sa cucereasca Tripoli, si trupele Guvernului de Uniune Nationala (GNA), in ciuda apelurilor internationale la incetarea ostilitatilor, transmite AFP. Washingtonul a chemat la "oprirea…

- Guvernul Libiei a declarat 21 de morți și 27 de raniți în conflictul armat din apropierea capitalei, potrivit BBC. Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a cerut încetarea conflictului și purtarea unor discuții. Forțele rebele aflate sub conducerea generalului…

- Roxana Roman, tanara de origine romana care a demascat o infracțiune a celor din clanul mafiot Casamonica, contribuind la arestarea acestora, a fost decorata de președintele Italiei, Sergio Mattarella, cu cea mai inalta distincție oferita de unui civil: "Meritul Republicii Italiene". Roxana Roman a…

- Respinge 100 % sentința și anunța ca va face recurs pentru "a se bucura de justitia care aici a esuat. Sunt nevinovat; sentinta este eronata". Apoi, livid la fața, se îndeparteaza de Palatul de Justiție. Este cea mai întunecata zi pentru Gianni Alemanno, fost primar al Romei, fost…

- Gianni Alemanno, primar al Romei intre 2008 si 2013, a fost condamnat luni la sase ani de inchisoare pentru coruptie in scandalul ''Mafia Capitale'' privind infiltrari mafiote in administratia capitalei italiene, relateaza AFP si dpa. "Sunt nevinovat, am spus intotdeauna si o voi repeta…