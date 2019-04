IT-ul românesc, prezent la Târgul ''eCom", de la Geneva Produsele si serviciile romanesti din domeniul IT vor fi prezente la una dintre cele mai importante manifestari europene de profil - Targul ''eCom", desfasurat la Geneva in perioada 9-10 aprilie, informeaza luni Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).



Potrivit unui comunicat al institutiei, unsprezece companii autohtone vor expune produse si servicii romanesti din domeniile software outsourcing, solutii inovative pentru e-commerce, pentru industria auto, telecomunicatii, sectorul bancar, sisteme de securitate, constructii, turism, media.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalizarea companiilor romanesti este un obiectiv major al politicilor publice pentru autoritatile de la Bucuresti, iar creditele la export reprezinta o parte esentiala a acestui proces, a declarat Bogdan Mihailescu, consilier al ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Internaționalizarea companiilor romanești este un obiectiv major al politicilor publice promovate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat. Acesta a fost mesajul transmis marți de Bogdan Mihailescu, consilier al ministrului, in cadrul reuniunii “International Working Group” (IWG),…

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene intentioneaza sa propuna modificarea cadrului legislativ european referitor la intreprinderile mici si mijlocii din Uniunea Europeana, deoarece IMM-urile au nevoie de facilitarea investitiilor private, de eliminarea blocajelor birocratice si de crearea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in...

- Cele trei scheme de minimis pentru sprijinirea operatorilor economici prin Programul de promovare a exporturilor, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), vor fi continuate și in acest an. Acestea acopera urmatoarele tipuri de acțiuni: participarea la targuri…

- Prin Programul de promovare a exporturilor, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat aprobat de Guvern, firmele private romanești vor fi sprijinite ... The post 70 de milioane de lei sprijin de la stat pentru promovarea firmelor la export appeared first on Ziarul Unirea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a finalizat analiza inscrierilor planurilor de afaceri in programul Start-Up Nation, ediția 2018. In total au fost trimise 33.514 planuri de afaceri care au peste punctajul minim de 50 de puncte. Prin urmare, toți aplicanții din lista sunt…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a finalizat analiza inscrierilor planurilor de afaceri in programul Start-Up Nation, editia 2018. Lista planurilor de afaceri, in ordinea numerelor de identificare in Registrul Unic Electronic ...