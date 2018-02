IT-ul, inca o breasla in care trebuie sa "furi" meserie ca sa-ti faci o cariera de succes

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- Cel putin aceasta este dorinta Guvernului, care urma sa aprobe in sedinta de ieri un proiect de Hotarare pentru aprobarea "Strategiei privind Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, considera ca dezvoltarea infrastructurii in Romania nu va fi posibila fara eradicarea lipsei de profesionalism din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baisanu a facut aceasta afirmatie in cadrul sedintei de ...

- Simona Halep s-a tratat in Romania dupa accidentarea suferita la Australian Open si spune ca nu mai are dureri, dar ca nu s-a refacut in totalitate. De asemenea, Simona a confirmat si intelegerea cu Nike, precizand ca e foarte multumita din toate punctele de vedere."Momentan sunt ok, dar…

- Angajatorii din IT vor trebui sa creasca salariile brute cu 20%, fata de nivelul din luna decembrie 2017, pentru a beneficia de prevederile noului proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), sustine Claudia Sofianu, partener EY Romania. "Concret, masura…

- "Poate ne apara Dumnezeu Centenarul Romaniei si ii apara Dumnezeu pe romani ca sa-i bata pe unguri in tara noastra. Dan Petrescu a fost un simbol al Romaniei, dar ii apara pe unguri, lucreaza la unguri", a declarat Becali, la Pro X.Gigi Becali a spus ca s-a bucurat de golul prin care Dinamo…

- Biletul zilei Astazi, 3 pronosticuri cat se poate de simple, pentru un nou combo caștigator. Cu doar o singura infrangere suferita in fața propriilor suporteri in acest sezon, Inter este indreptațita sa spere la maximum de puncte din confruntarea cu modesta Crotone. Succesul contra…

- De Ziua Mondiala a Zonelor Umede, WWF avertizeaza ca amenajarile hidroenergetice care nu tin cont de biodiversitatea zonei risca sa distruga rauri foarte de valoroase, odata cu specii de flora si fauna foarte importante. Pentru a ilustra astfel de cazuri, WWF Romania si ESRI Romania au creat o noua…

- VLC Media Player este una dintre cele mai versatile aplicatii pentru redare media, disponibila atat in versiune pentru PC, cat si utilizatorilor de smartphone si tablete. Incepand cu versiunea 2.9 a editiei VLC Beta, utilizatorii de Android pot reda in mod wireless continut audio si video, preluat pe…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Noul G impresioneaza prin performanța, sistemele de asistența de ultima generație, manevrabilitatea extraordinara și nivelul de siguranța. In același timp, noua suspensie, modurile de conducere DYNAMIC SELECT, funcția “G-Mode” și cele 3 diferențiale blocabile 100% imbunatațesc nu doar confortul la rulare,…

- Un barbat care a folosit serviciul Find My iPhone pentru a-si prinde nevasta infidela risca sa petreaca 15 ani in inchisoare. Aplicatii de acest fel sunt disponibile pentru ambele sisteme de operare mobile dominante, Android si iOS. Sean Donis, din New Jersey, SUA, o suspecta pe sotia lui, Nancy,…

- Kazahstanul a ajuns la a patra revolutie industriala. Plan in zece etape Presedintele statului Kazahstan s-a adresat populatiei si a transmis ca viitorul tarii este legat de nboi tehnologii si digitalizare. Nursultan Nazarbayev, președintele Republicii Kazahstan, a adresat un mesaj națiunii cu…

- Haos fiscal ca niciodata. Schimbari “peste noapte”. ANAF nu stie nici ea ce se intampla, cum sa comunice cu contributorii, cine ce si cat plateste. Evident, PSD are nevoie de bani ca de aer dupa ce a aruncat cu pomeni electorale fara acoperire, a marit salarii din anumite sectoare bugetare…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- Cabral Ibacka are o poveste de viața cel puțin impresionanta și pe masura interesanta. Indragitul prezentator TV a trecut in copilarie printr-o experiența destul de dureroasa, acesta fiind parasit de tatal biologic și crescut doar de mama sa, pana la varsta de 6 ani, atunci cand l-a intalnit pe Mircea,…

- Directorul adjunct al cabinetului premierului japonez la Palatul Victoria Foto: Arhiva. Viceprim-ministrului Paul Stanescu a întâmpinat la sediul guvernului României delagatia japoneza condusa de directorul adjunct al cabinetului prim-ministrului japonez, Kotaro Nogami.…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, sustine ca este o idee buna convocarea Comitetului National Executiv al PSD, deoarece acesta va "rezolva anumite probleme de comunicare". Intr-un mesaj public postat pe Facebook, Toader declara ca "Social-democrația din Romania trebuie sa reziste…

- Plecata la drum cu mari ambitii in acest sezon, Corona Brasov este una din gruparile care au dezamagit pana acum in Liga Nationala de handbal feminin. Echipa a suferit cinci infrangeri in ultimele sapte partide si se afla doar pe locul 6 in clasament, avand si un program dificil in urmatoarele saptamani.…

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- "Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Daca ești pasionat de film și iți dorești sa lucrezi in domeniu, ai acum oportunitatea de a colabora cu un festival internațional de film! Programul BIEFF 2018 INTERNSHIP iți ofera ocazia de a te alatura unei echipe tinere și entuziaste, care produce singurul festival din Romania dedicat experimentului…

- Vlad Petreanu a scris despre modul frumos in care a fost tratat, ca strain, in New York. El a povestit și o situație din Romania: ”Acestea sunt cele trei intamplari din New York care mi-au amintit, de fiecare data, de o scena de acum cațiva ani din București, de pe Calea Dorobanților, chiar in fața…

- Andra a trecut și ea prin situații care nu i-au fost deloc pe plac și in urma carora a marturisit ca a suferit. Andra, soția prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , marturisea care a fost cel mai dificil an din viața ei, din punct de vedere profesional. Se intampla in anul 2005, atunci cand…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Pe biletul de astazi iși fac loc alte 3 pronosticuri pe meciuri contand pentru etapa a 20-a din Serie A. Identificam in oferta variante simplue, logice, cu o mulțime de argumente pregatite sa le susțina. Pentru disputele SPAL – Lazio și Benevento – Sampdoria,…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- La mai bine de zece ani de la momentul Middlesbrough, Mirel Radoi si-a adus aminte de cele intamplate in ultimele minute ale returului semifinalei Cupei UEFA si a incercat sa gaseasca o explicatie pentru rezultatul care va ramane in istoria fotbalului romanesc. Dupa 1-0 la Bucuresti…

- Petre Apostol La sfarșitul unui an inceput cu multe necunoscute, dar cu o mare speranța in viitor, secția de gimnastica ritmica de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, coordonata de antrenoarea Liliana Baescu (care este și arbitru internațional), a intrat in atmosfera Sarbatorilor de Iarna dinainte…

- Regelui Mihai i se aduc omagii de catre oameni care au fost alaturi sau chiar printre cei care l-au alungat din Romania in anii 90, a acuzat la RFI poeta Ana Blandiana, precizand ca este „sfruntat si jenant”. „In primul rand, nu i-a cerut nimeni scuze. Se vorbeste in permanenta, facandu-se aluzie la…

- Dupa renuntarea la mijlocasul croat Josip Soljici, urmatoarea decizie a noului presedinte polist Radu Birlica a fost cooptarea in club a oamenilor de afaceri Virgil Tornoreanu si Cristea Opria, sustinatori ai prim-divizionarei timisorene antrenate de Ionut Popa, Opria avand si calitatea de impresar.…

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Comisiile reunite de cultura au respins marți, cu patru voturi "pentru" și opt "impotriva", un amendament la bugetul agenției naționale de presa AGERPRES, depus de deputatul Eugen Tomac, care prevedea sumele necesare pentru dezvoltarea rețelei de corespondenți in Republica Moldova, Ucraina, Serbia,…

- Aplicatia Google Phone pentru telefoane cu sistem Android primeste o actualizare importanta, care ofera utilizatorilor posibilitatea sa schimbe apelul de voce aflat in desfasurare cu unul video in care partenerii de conversatie sa se poata vedea. Noul buton Video Call este implementat cu ajutorul functionalitatii…

- Apple si Google au dat publicitatii lista cu cele mai descarcate produse digitale ale propriilor magazine pe anul 2017.Cele doua platforme rivale au castigatori diferiti dar si nume comune in categoriile principale de continut oferite de magazinele disponibile pe iOS respectiv Android.…

- FCSB (STEAUA) - LUGANO LIVE în Europa League. ONLINE STREAM Pro TV și Telekom Sport - VIDEO. FCSB va întâlni echipa elvetiana FC Lugano, joi, de la ora 22,05, pe Arena Nationala, în ultima etapa a Grupa G din Europa League. Partida este LIVE VIDEO pe Pro TV și Telekom Sport.…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega i-a invitat ieri, la cabinetul sau de la Parlamentul European, o delegație de reprezentanți ai crescatorilor de animale din Romania. ”Chestiunea cea mai sensibila - de mulți ani! - este legata de terenurile pentru pașunat. Oamenii sunt nemulțumiți, și pe buna dreptate!…

- Sunt inca multi utilizatori de dispozitive mobile in Romania care au incluse in abonamente pachete reduse de date mobile. Consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a fost de 1,2 GB in prima jumatate a acestui an, potrivit ANCOM. Totodata, smartphone-urile entry-level sunt in continuare…

- Deputatul PMP de Mureș Marius Pașcan a criticat, sambata, intr-o declarație pentru Agerpres, absența reprezentanților politici ai minoritații maghiare de la manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei și considera ca este vorba de un gest care denota lipsa de respect. Acesta a precizat ca a fost…

- Dezvoltarea in Romania este mai lenta decat cresterea economica din cauza calitatii relativ slabe a cresterii, indica doua studii prezentate la distanța de un an, de Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR).

- In ultimii ani tehnologia s-a dezvoltat foarte mult, gadgeturile facand parte din viata noastra, casele de pariuri trebuind sa tina pasul cu ea daca doresc sa-si pastreze clientii sau sa atraga unii noi. Cand spunem gadgeturi ne referim in special la telefonul mobil, folosit de tot mai multa lume. In…

- Romanii au prins gustul sarbatorilor traditionale unguresti. La cea de-a IX-a editie a Festivalului „Pomana porcului si a palincii Boller”, care a avut loc sambata, 25 noiembrie 2017, la Gyomaendrod, au participat si cativa romani. Unii dintre ei nu se afla pentru prima data in oraselul unde…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a afirmat, vineri, la Pitesti, ca de la 1 ianuarie toti cei implicati in agricultura trebuie sa participe la consultari in vederea pregatirii Romaniei pentru viitoarea Politica Agricola…

- Deputatul PSD Andreea Cosma se afla in aceste zile in Italia, unde participa la mai multe evenimente legate de implementarea in Romania a programelor de descoperire precoce a cancerului. Astfel de programe se afla in derulare in cooperare cu Universitatea de Medicina din Roma.In cadrul sesiunii …

- DC News l-a contactat pe avocatul Lucian Bolcaș pentru a-i cunoaște opinia vizavi de aceste amenzi ridicate. "Oamenii și-au pierdut simțul masurii. Evident ca sancțiunile contravenționale, ca orice fel de sancțiune, trebuie sa fie proporționala, in primul rand, cu gravitatea faptei, nu cu…