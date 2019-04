IT SMART Distribution, crestere de 26% in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Naval Group, cel mai mare constructor de nave militare din Europa, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de 3,7 miliarde de euro si a raportat vanzari in crestere cu 13% fata de 2017, se arata intr-un comunicat al companiei. Naval Group si-a imbunatatit semnificativ profitabilitatea, inregistrand…

- IAR Brasov a obtinut un profit net de 28,7 milioane lei, in 2018, in crestere cu 18,8% fata de anul anterior, se arata intr-un raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.Citește și: Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca indicele ROBOR la 3 luni a scazut…

- Societatea Electrica a afisat un profit net consolidat in valoare de 230 milioane de lei, in crestere cu 34,3% fata de anul 2017, potrivit rezultatelor preliminare neauditate la 31 decembrie 2018, transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Profitul net individual (preliminar neauditat)…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 236,5 milioane lei (50,8 milioane euro), inregistrand o crestere cu 10% fata de rezultatele financiare din 2017.

- Alocarea bugetara pentru investitii in domeniul gospodaririi apelor pentru anul 2019 va fi de aproximativ 500 de milioane de lei, in crestere cu 150% fata de anul anterior, bani din care vor fi finalizate peste 130 de lucrari, a declarat, miercuri, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, intr-o…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta incheierea anului 2018 cu o cifra de afaceri de 794,5 milioane lei, in crestere cu 27% fata de anul 2017. Totodata, rezultatul net al grupului a crescut cu 88%, ajungand de la 8,7...

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut anul trecut cu peste 15% fata de anul precedent, de la 496 milioane de lei la 572 milioane de lei, arata un raport pe zece luni al Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Covasna. Potrivit acestuia, suma colectata anul trecut a depasit…