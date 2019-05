IT Congress 2019: provocările transformărilor digitale Cel mai important eveniment IT multibrand din Romania va avea loc anul acesta in perioada 15 – 16 mai, la Timișoara. IT Congress, organizat de catre ETA2U, ajunge la a – 11 – a ediție. iar peste 1.300 de persoane care impartașesc o pasiune comuna, IT-ul, se vor reuni la Timișoara. In decursul celor doua […] Articolul IT Congress 2019: provocarile transformarilor digitale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 119 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un material cu ONG-urile din vestul țarii care ajuta refugiații și migranții…

- Finanțarea de 660.000 euro pentru realizarea acestui demers este asigurata printr-un proiect transfrontalier Romania – Serbia, care, prin punctajul obținut, a ocupat prima poziție in lista proiectelor depuse pe Axa 4, Prioritatea 4.1, CJ Timiș aproband recent Studiul de fezabilitate pentru acest…

- Ediția cu numarul 115 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre o metoda didactica inedita pentru Romania aplicata de un…

- Dupa ce a devenit „primul oraș din Romania care dispune de transport public cu trotinete electrice”, edilul-șef promite ca Timișoara va deveni și „primul oraș din Romania care dispune de transport public cu segway”. „Amenința” de cateva luni bune ca va cumpara segway-uri pentru a le pune la…

- "Haideti sa gasim o formula in care cele doua sa fie complementare, intr-o competitie corecta din care sa castige in primul rand cetateanul. De la UBER asteptam garantii ca au soferi atestati si ca viata noastra este in siguranta in mainile lor. De la taximetria clasica asteptam sa aiba acelasi fel…

- Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei” va avea loc intre 27 și 30 martie, la Timișoara. Cei de la Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara au „pus la cale” expoziții de arta vizuala, ateliere de imprimat tricouri, pictura de pereți, degustari de vin, teatru gastronomic, discuții…

- "IN FIECARE ZI SE AMANA CONSTRUCȚIA A CATE 40 DE NOI CREȘE SAU GRADINIȚE! De ce? Atat ne costa toana lui Iohannis de a bloca bugetul de stat. Guvernul a alocat pentru 2019 circa 5 miliarde euro pentru investitii noi. Acestea insa nu pot fi demarate pentru ca Iohannis pune bete-n roate guvernarii PSD.…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a reluat, miercuri, protestele de strada in Capitala, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Uber a transmis ca este de acord cu protestatarii…