Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii clubului FC Barcelona vor sa prelungeasca acordul cu capitanul Lionel Messi (32 de ani). Pentru doi ani in plus de contract, catalanii sunt dispusi sa-i plateasca starului argentinian o uma uriasa de bani.

- ”Avengers: Endgame” a depașit ”Avatar” la capitolul incasari și a devenit lider in topul filmelor cu cele mai mari incasari din istorie. Productia Marvel Studios a raportat, dupa weekendul trecut, incasari de 2,790 de miliarde de dolari la nivel mondial. Astfel, filmul ”Avatar” al lui James Cameron,…

- HOROSCOP BERBEC In aceste zile accentul trece pe viata dumneavoastra privata si pe orice are legatura cu familia si locul in care locuiti. Renovari, reparatii sau vizita unei rude va vor da totul peste cap. HOROSCOP TAUR. Chestiunile financiare pun stapanire pe toate preocuparile cotidiene,…

- Angelina Jolie revine in rolul vrajitoarei Maleficent pentru o continuare a poveștii din 2014. Daca data trecuta era vorba despre incercarea lui Maleficent de a o scapa pe frumoasa Aurora de blestemul pe care chiar ea il abatuse asupra ei la botez, in ”Maleficent – Mistress of Evil” vrajitoarea vrea…

- Subiecte BAC 2019 Matematica si Istorie. Emotii mari pentru elevii care sustin probele scrise ale examenului maturitatii saptamana aceasta. Astazi trebuie sa rezolve subiectele la Matematica si Istorie.

- Subiecte Matematica BAC 2019. Emotii mari pentru elevii care sustin probele scrise ale examenului maturitatii saptamana aceasta. Astazi trebuie sa rezolve subiectele la Matematica si Istorie.

- Andre se reuneste si pregateste o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj si originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete si lanseaza pe 9 iulie „Reset la inima”. Recent, cele doua artiste au filmat clipul urmatoarei lor piese care va fi lansat in cadrul unui eveniment privat…

- Pikachu este un Pokemon si indiferent cat de expresive pot fi aceste creaturi de obicei, doar el este special si poate vorbi. Fie ca este vorba despre dependenta lui de cofeina, amnezia lui controversata sau doar personalitatea sa electrizanta, acest Pikachu este unic, iar Ryan Reynolds stie asta cel…