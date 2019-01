Isus pe cruce în chip de clovn Ronald McDonalds Vineri, la Haifa, un protest spontan la care au participat cateva sute de persoane, provocand si ciocniri cu politia, a cerut indepartarea unui anume produs prezentat drept obiect de arta si considerat drept blasfemie grava si provocare deliberata la sensibilitatea crestinilor din toata lumea, dar si atentat direct la atat de fragilul echilibru dintre comunitatile practicante din Israel. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

