ISUBIF: Pompierii au intervenit la 281 situaţii de urgenţă Pompierii au intervenit pana duminica dimineata la peste 280 de situatii de urgenta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). "In tura de serviciu, care s-a incheiat la ora 8,00, pompierii ISUBIF au intervenit la 281 situatii de urgenta (din care 264 interventii pentru acordarea ingrijirilor medicale). La lacasurile de cult, unde am avut dispozitive de interventie, pompierii au acordat ingrijiri medicale la noua persoane care prezentau stare de rau. Dintre acestea, cinci au dorit transportul la spital", precizeaza ISUBIF. Potrivit sursei citate, pe timpul slujbei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

