ISUBIF: Incendiu la cancelaria Scolii 77 din Bucuresti; un barbat a fost transportat la spital

- Un incendiu a izbucnit, sambata dimineata, in cancelaria Scolii nr. 77 din Capitala, flacarile manifestandu-se pe o suprafata de aproximativ 30 de metri patrati. 20 de persoane s-au autoevacuat, iar un barbat a fost transportat la spital, anunta ISU Bucuresti-Ilfov.

- O magazie de lemne a ars integral, joi, in Buftea, din județul Ilfov, suprafața acesteia fiind de 60 de metri patrați, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt victime, scrie Mediafax.O magazie de lemne, cu o suprafața de 60 de metri…

- O magazie de lemne a ars integral, joi, in Buftea, din judetul Ilfov, suprafata acesteia fiind de 60 de metri patrati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt victime.

- O fetita in varsta de 7 ani si strabunica acesteia in varsta de 82 de ani au murit, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau, in Sectorul 1 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Un numar de 17 persoane prezente la parada militara de la Arcul de Triumf au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov ISUBIF , potrivit Agerpres.La misiunea de la Arcul…

- Un barbat a fost gasit decedat, vineri dimineata, in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe, iar altul a fost transportat la spital in stare de hipotermie, ambii fiind victimele temperaturilor scazute inregistrate in cursul noptii, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a avut miercuri seara o interventie mai speciala. O persoana si-a blocat bratul intr-un utilaj agricol undeva in apropierea drumului de la Rachiti spre Costesti.

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta dimineața in comuna aradeana Pleșcuța, un autoturism fiind lovit de tren. „La accident s-a deplasat o mașina de intervenție cu cinci subofițeri, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Sebiș și elicopterul SMURD”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul…