Stiri pe aceeasi tema

- ISU a intervenit de 50 de ori in intervalul orar 16:00-20:30 ca urmare a fenomenelor meteo din Bucuresti și Ilfov, marea majoritate a intervențiilor fiind in Capitala.Potrivit ISU, 10 mașini au fost avariate, 12 copaci au cazut, s-au despins 19 table, opt cabluri s-au rupt, au cazut patru…

- Ploaia inghetata a facut ravagii in Bucuresti, Romania. Sute de copaci au cedat sub greutatea ghetii si au cazut pe strazi si peste masini. Pompierii au avut de zece ori mai multe solicitari decat intr-o perioada obisnuita. In total, 1.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata, in general fiind vorba despre copaci si stalpi doborati. Peste 220 de masini au fost avariate.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata, in general fiind vorba despre copaci si stalpi doborati. Peste 220 de masini au fost avariate.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit pana duminica la ora 6.00, in 1.810 cazuri provocate de polei. 220 de autoturisme au fost avariate in urma caderii copacilor plini de gheața, scrie Mediafax. Cele mai multe solicitari au fost in Capitala, ...

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata, in general fiind vorba despre copaci si stalpi doborati. Peste 220 de masini au fost avariate.Vezi și: Bilanțul tragediei din Brazilia capata proporții infioratoare - Aproape…

- Noapte de cosmar pentru bucuresteni din cauza conditiilor meteo nefavorabile, intrucat poleiul a creat dificultati atat pentru pietoni, cat si pentru soferi, situatie agravata si de cadere de copaci si stalpi.

- In Capitala, s-a intervenit pentru degajarea a peste 700 de copaci cazuti pe carosabil din cauza poleiului, fiind avariate peste 50 de autoturisme, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "In municipiul Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 740 copaci, trei cabluri electrice si 10…