ISU Teleorman: Se lucrează la consolidarea digului de la Suhaia; în judeţ mai sunt peste 150 de gospodării inundate Autospeciale de tractare din mai multe judete actioneaza la Suhaia, unde sunt lucrari de consolidare a digului si evacuare apa, iar la nivelul judetului mai sunt circa 150 de gospodarii inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman.



''In localitatea Suhaia se actioneaza pentru consolidare dig si evacuare apa cu 55 subofiteri, 4 ofiteri, 1 senilata, 2 barci, 2 motopompe ISU Teleorman, 3 A.C.I (autocamion transport materiale la interventie - n.r.), 20 cadre IJJ Teleorman cu 1 transporter, 3 Logan, 8 motopompe de mare capacitate si 8 autospeciale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

