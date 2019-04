ISU Targu Neamt: Un autocamion a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit de indata

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins vegetatia uscata de pe linia ferata, pe strada Caraiman din Constanta.Un alt incendiu care a cuprins tot…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI avertizeaza oamenii despre pericolul incendiilor de vegetație in cazul nerespectarii regulilor anti incendiare.Potrivit IGSU in ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit in peste 100 de cazuri de stingere a focarelor de iarba.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fopst solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu puternic care a cuprins o casa parasita din nordul Capitalei. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti Ilfov, acoperisul imobilului a fost…

- In jurul orei 01:50, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in municipiul Tulcea pentru limitarea efectelor unui incendiu care a cuprins doua case.Incendiul, care a pornit de la cosul de fum neizolat termic fata de materialele combustibile din jur, s a extins fara…

- Pompierii focsaneni au fost solicitati, in noaptea de duminica spre luni, sa stinga un incendiu izbucnit la o locuinta in care functiona si un atelier de tamplarie din comuna Cimpineanca, in urma caruia au ars douazeci de sicrie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Olt au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autocar. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, incendiul a fost localizat intre localitatile Slatina si Brebeni.…

- Pompierii timișeni au fost alertați in aceasta dimineața cu privire la izbucnirea unui incendiu ce a cuprins balconul unui paratament de pe strada Arieș. Din bloc s-au autoevacuat 10 persoane, pana la sosirea pompierilor. Nimeni nu a fost ranit. Pompierii au intervinit cu 3 autospeciale de stingere…