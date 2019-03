ISU Suceava: 60 hectare de vegetaţie, din 30 de localităţi, arse în incendii necontrolate Inspectorii de specialitate ai pompierilor militari suceveni au aplicat, in total, 12 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 2.500 lei fiecare, celor care au provocat incendii in ultima saptamana, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In perioada 3 - 9 martie, pompierii militari suceveni au intervenit la 42 de incendii de vegetatie uscata, ce au afectat o suprafata totala de peste 60 de hectare, in peste 30 de localitati din judet, in unele dintre acestea de mai multe ori. Pe 5 martie, o gospodarie a ars in totalitate in urma unui foc deschis pentru arderea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

