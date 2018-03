Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.

- Stresul si anxietatea se pot transforma in ceva total iesit de sub control. Desi stresul vine din variate surse, exista cateva obiecte care iti pot calma anxietatea la locul de munca. Uneori, cel...

- Peste 800 de persoane au pornit, joi, intr-o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca pentru a marca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, acestea urmand sa participe si la o slujba religioasa la Biserica romano-catolica Sf. Mihail, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii de la Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitati si specialistii Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane au avut o intalnire cu elevii si cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala „I.L. Caragiale”. Prin intermediul filmelor educative si a studiilor de caz prezentate,…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- "O biserica din satul Faureni, comuna Vultureni, monument istoric din anul 1820, a fost distrusa in totalitate in urma unui incendiu izbucnit vineri dupa ora 23,30. Din fericire nimeni nu a fost ranit. ISU Cluj a intervenit cu trei autospeciale – doua cu apa si spuma si una de salvare de la inaltime,…

- De la bucati suculente de ''pui'' si siruri de ''carnati'' la ''sunca'' si ''ton'', macelarul de origine olandeza Jaap Korteweg ofera de toate. Insa, niciunul dintre aceste produse expuse in magazinul sau din Haga nu este produs, de…

- Trei maicuțe din biserica romano-catolica au vorbit despre modul in care sunt exploatate, puse sa munceasca pe degeaba pentru cardinali și arhiepiscopi. Dezvaluirile apar intr-o publicație oficiala a Vaticanului și scandalul se amplifica.

- Un numar de stand-up in care concurentul povestea cum mama sa il invața in copilarie cum sa scape din diverse situații, ii va aminti lui Cheloo de o situație similara din copilarie. In cea de-a doua ediție ”iUmor” din acest sezon, difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1, Cheloo le va povesti colegilor…

- Merisoarele te ajuta sa slabesi, dar fac minuni si pentru inima si creier Originare din America de Nord, merisoarele imbunatatesc metabolismul si sistemul digestiv, iar asta te va ajuta sa slabesti. Merisoare - Beneficii pentru sanatate Trateaza infectiile urinare Sucul de merisoare contine…

- Patriarhia Romana vrea sa construiasca un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 de metri patrati de pe strada Pajurei, cu blocuri de opt etaje, peste regimul de inaltime al zonei, sustine consilierul general USR Roxana Wring. “Imobiliarele sunt sfinte!”, a spus aceasta.

- Politistii rutieri actioneaza pentru prevenirea accidentelor determinate de circulatia in conditii de iarna.Astfel, potrivit IPJ Constanta, pe o portiune de drum, cuprinsa intre localitatile Cobadin si Murfatlar, din judetul Constanta, acestia insotesc o coloana de 12 autoturisme care circula in spatele…

- Ceaiul si siropul de papadie ajuta la prevenirea cancerului, la tratarea hepatitei, a rinichilor bolnavi si multe altele. Distribuie sa afle toata lumea Florile de papadie pot fi transformate intr-un sirop care poate purifica sangele și poate amenința o tuse persistenta. Tulpinile pot trata unele probleme…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- Deutsche Bank si Barclays, doi dintre cei mai mari creditori europeni, ar putea avea in continuare probleme chiar daca si-ar imbunatati castigurile dobandite in urma investitiilor cu 50% anul acesta, subliniaza o analiza realizata de Goldman Sachs Group, potrivit Bloomberg. Deutsche Bank…

- Parlamentul ungar a inceput marti sa dezbata un pachet de legi care vizeaza organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, masura criticata la nivel international, relateaza dpa. Conform proiectelor de lege, depuse de cabinetul premierului Viktor Orban,…

- Mitropolia Chisinaului si a Intregii Moldove ar putea fi data in judecata dupa ce Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminarii a constatat ca discrimineaza persoanele cu dezabilitati.

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- Fr. Stephen Freeman este preot la Biserica „Sf. Ana" din Oak Ridge, Tennessee. Este autor a numeroase carti si articole, precum si al unui post de radio ortodox din America. In materialul care urmeaza ofera o analiza a povestii distrugerii Sodomei si Gomorei, o talmacire non-istorica ce ...

- Sute de oamenii au facut donatii pentru a ajuta la repatrierea trupului romanului care a murit strivit de un copac weekendul trecut in Malta. Banii stransi o vor ajuta si pe sotia barbatului, care a ramas singura cu doi copii mici. Printre donatori s-a numarat atat presedinta Maltei, cat si o companie…

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Medicii spun ca echilibrul este cheia. Cu cat punem mai multe legume, fructe si alimente neprocesate in farfuriile copiilor, cu atat ei vor creste mari si sanatosi. Prevenirea bolilor depinde in primul rand de alimentatie.

- Zodia Cainelui este cea care guverneaza noul an chinezesc, care va incepe la Luna noua din 16 februarie. Elementul primordial va fi Pamantul și toate zodiile chinezești care sunt nascute in anii de Pamant vor fi favorizate de astre. Dar, din tot zodiacul, Cainele va oferi toate șansele și influența…

- Raionul Soroca din Republica Moldova și raionul Iampol din Ucraina vor dezvolta turismul rural cu sprijinul Uniunii Europene prin cooperare transfrontaliera. Informația a fost comunicata de catre mass-media din Ucraina, care a menționat ca a fost lansat proiectul „Turismul rural – un pas sigur pentru…

- A devenit deja o tradiție in orașul Otopeni, ca Biserica și Școala sa intinda o mana elevilor cu rezultate meritorii la invațatura obtinute in conditii grele din cauza suferintelor de multe feluri prin care trec: boala, probleme familiale, dificultati mari provenite din insusi procesul de invatare…

- Un credit de nevoi personale este util in multe situații. Mașina este un bun personal care necesita reparatii și imbunatațiri pentru a funcționa in condiții optime pentru un timp cat mai indelungat, iar un credit rapid poate fi foarte soluția prin care sa obții banii necesari pentru a o intreține.

- Duminica, 28 ianuarie 2018, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, Parintele Alexandru Voicu de la Parohia Obislav, Comuna Corbii Mari, impreuna cu Consiliul Parohial, a organizat o colecta pentru ajutorarea familiei Costache, din parohie, careia un incediu i-a…

- Comisarul european Corina Crețu a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria pentru a discuta tematica fondurilor europene. Comisarul a felicitat-o pe Viorica Dancila, noul prim-ministru al Guvernului Romaniei și a reafirmat deschiderea Comisiei Europene pentru a ajuta Romania…

- INCREDIBIL PSD Barlad a starnit, ieri, un scandal imens la sedinta comisiilor reunite ale CLM Barlad, deoarece a montat pe cladirea spitalului nou (aripa de langa Biserica „Sfanta Ecaterina”), o placa ce redenumeste acea cladire: „Pavilionul dr. Viorel Petcu”. Fara consultarea CLM Barlad, fara respectarea…

- Propunerea a venit din partea BNR, iar Custodele Coroanei admite ca, mai intai, trebuie gasit in arhive inventarul podoabelor trimise la Moscova de strabunica Majestații Sale. Familia Regala a vizitat astazi reverva de aur a Bancii Nationale a Romaniei.

- Igor Dodon a declarat recent ca va dona un milion de lei pentru biserica locala din Comrat, anunț facut cu ocazia Hramului, asta deși anterior șeful statului spunea a luat credit de peste un milion de lei de la Victoriabank, cu o rata a dobanzii de 8%.

- Deși pare o gluma, exista persoane care sunt alergice la frig, iar simptomele acestei afecțiuni debuteaza imediat cum pielea a fost expusa la temperaturi scazute. Atunci când pielea este expusa la temperaturi scazute atât ale aerului cât și ale apei încep sa…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului…

- Creștinii ortodocși care se conduc de calendarul iulian, praznuiesc astazi, 18 ianuarie, Ajunul Bobotezei. În lacașele sfinte se savârseste Sfânta Liturghie, dupa care se face Agheasma Mare, considerata vindecatoare de diferite boli. Preotul Andrei Pârgaru, de la Biserica…

- 500 de euro spaga pentru un loc de parcare in Bucuresti! Este pretul de la care incepe negocierea cu angajatii primariilor, daca vreti un spatiu de parcare pe domeniul public. Au demonstrat-o reporterii Observator, care au filmat cu o camera ascunsa cum functioneaza mafia parcarilor.

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul anului trecut au fost la un pas sa divorteze. Au depasit, din fericire, acele clipe si acum se iubesc mai mult ca oricand. A

- Hoți fara Dumnezeu. O banda specializata in furturi din biserici au dat lovitura intr-o singura noapte la zece biserici de pe raza județului Maramureș, de unde au furat bani, icoane și alte obiecte de cult. Se presupune ca aceeași banda a dat lovitura și la biserica din Iclod.

- Anul trecut, in luna septembrie, declara in timpul unui interviu din cadrul Festivalul de Film de la Toronto ca e ceva ce nu va mai face niciodata de acum incolo in ceea ce-i privește activitatea cinematografica. Atunci actorul, un colos la Hollywood, marturisea ca nu mai are de gand sa joace in vreun…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- La Senat a fost pus in dezbatere publica un proiect de lege prin care este reglementata harțuirea morala la locul de munca, in completarea OG 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse intre femei și barbați. Astfel,…

- Talpa-gaștei combate nervozitatea Susține activitatea sistemului nervos, stabilizeaza emoțiile reducand neliniștea, teama, nervozitatea, are acțiune analgezica și antispasmolitica. Paducel, un bun tonic cardiac Contribuie la scaderea tensiunii arteriale și a palpitațiilor, protejeaza…

- Biserica "Sfantul Vasile cel Mare" din Cogealac imparte o istorie comuna cu mai multe lacasuri de cult din Dobrogea. Desi au fost ridicate de populatia germana, odata cu repatrierea germanilor in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, aceste biserici, multe lasate in paragina, au fost restaurate…

- In ziua in care Iulian Stamate a semnat cu Potaissa Turda, TurdaNews a stat de vorba cu președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac, pentru a afla care sunt planurile Potaissei pentru aceasta iarna. Read More...

- Pentru creștinii ortodocși, Craciunul a inceput la Biserica, acolo unde preoții au oficiat Liturghia Nașterii Domnului. Mulți dintre credincioși au respectat postul pana azi dimineața, pentru a se putea impartași.

- Dementa nu poate fi prevenita, este concluzia unor studii multiple. Cercetatorii au dorit sa determine daca activitatea fizica, anumite medicamente, antrenamentul cerebral sau vitaminele si suplimentele pot ajuta la prevenirea dementei. Majoritatea...

- Satul Limba este amplasat pe malul Muresului la cativa kilometri de Alba Iulia Un sat din Alba cu 150 de suflete a ajuns un exemplu despre modul in care o mica comunitate se gospodareste singura. Satenii au format o asociatie cu ajutorul careia organizeaza evenimentele de suflet ale localitatii, ii…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, ca Denis Alibec are la formatia bucuresteana libertatea pe care o avea la Astra in atac, insa el i-a cerut "sa faca si faza defensiva". El a mentionat ca Alibec va ramane la FCSB daca va munci la antrenamente si va ajuta echipa."Am…

- In perioada 30 noiembrie -22 decembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a intensificat actiunile dedicate cresterii sigurantei cetatenilor. Au fost constatate peste 300 de infractiuni, s-a intervenit la peste 700 de evenimente si au fost aplicate peste 3.000 de sanctiuni contraventionale. Pe…