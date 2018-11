Stiri pe aceeasi tema

- Sfintirea de duminica a Catedralei Mantuirii Neamului are loc pe raspunderea Patriarhiei, avand in vedere ca imobilul nu are autorizatie de securitate la incendiu, aceasta putand fi obtinuta doar in cazul cladirilor receptionate, a precizat Daniel Vasile, purtator de cuvant ISU Bucuresti-Ilfov.

- Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului. „Este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) a confirmat, pentru Recorder, ca nu a dat aviz pentru sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, de duminica, 25 noiembrie, pentru ca nu exista un cadru legal in acest sens. „Este ilegala punerea in funcțiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la…

- Aproximativ 700 de autocare pline cu credinciosi vor ajunge in Bucuresti duminica, 25 noiembrie, pentru sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Drept urmare, Brigada Rutiera a Capitalei a decis sa restrictioneze circulatia pentru ca pelerinii sa poata ajunge la slujba de sfintire organizata la Catedrala…

- Presedintele l-a anuntat pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, printr-o scrisoare transmisa vineri, ca nu va putea participa la ceremonia de sfintire a impunatorului lacas de cult. Invitat sa participe la ceremonialul ce va avea loc la finele acestei saptamani, in prezenta patriarhului Bartolomeu…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis Patriarhului Daniel ca nu poate participa la ceremonia de sfințire a Catedralei Mantuirii Neamului care va avea loc duminica, zi in care șeful statului va participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European pe tema Brexit. Iohannis a mai spus ca sfințirea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a trimis o scrisoare Patriarhului Daniel, in care seful statului in anunta pe liderul Bisericii Ortodoxe Romane ca nu are cum sa ajunga la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului, fiind plecat la Bruxelles pentru o intalnire cu liderii europeni.

- Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, acestea urmeaza sa fie montate, in zilele urmatoare, in turnul "Clopotnita" de pe fatada de vest a noii Catedrale Patriarhale, la o inaltime de 60 de metri, impreuna cu structura lor metalica. Sfintirea exterioara a clopotelor, oficiata luni, va fi urmata…