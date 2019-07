ISU, mesaj viral pentru un cetăţean supărat pe RO Alert: Crede-ne, nu e o plăcere ”Ma f… in alerta voastra! De ce nu se ia o masura in legatura cu ursul? Trebuie sa ne frecati noaptea? Oamenii mai merg la munca, daca nu știați.”, le-a transmis cetateanul I.A pompierilor din Suceava. Raspuns viral al pompierilor al pompierilor "Buna și ție, I.A.! Iți ințelegem supararea legata de faptul ca alerta te-a deranjat, in condițiile in care tu trebuia sa mergi la munca dimineața. Insa, colegii care ți-au trimis mesajul erau, deja, la munca. Și, chiar vrem sa știi lucrul acesta, noi suntem 24 din 24 activi, la permanența, pregatiți sa salvam viețile oamenilor, nu sa-i trezim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

