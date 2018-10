ISU Maramures, controale la institutiile care vor functiona ca sectii de votare In intervalul 26 septembrie – 3 octombrie, specialistii Inspectiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramures au efectuat controale la unitatile de invatamant si institutiile care in perioada 6-7 octombrie vor functiona ca sectii de votare. Pentru buna desfasurare a procesului electoral, pompierii maramureseni vin in sprijinul cetatenilor cu o serie de masuri de prevenire ce trebuie respectate de catre participantii la vot si nu numai: – amenajarea sectiilor de votare se face, pe cat posibil, la parterul cladirilor, iar amplasarea cabinelor de votare se realizeaza fara diminuarea gabaritelor cailor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La intalnirea Comisiei Tehnice judetene pentru organizarea si desfasurarea referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din data de 6 si 7 octombrie au fost discutate aspecte cu privire la principalele actiuni, se arata intr-un comunicat al Prefecturii Maramures. In aceasta perioada au fost…

- La intalnirea Comisiei Tehnice județene pentru organizarea și desfașurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din data de 6 și 7 octombrie au fost discutate aspecte cu privire la principalele acțiuni. In aceasta perioada au fost cinci ordine de prefect (constituirea comisiei tehnice…

- Un numar de 150 de presedinti de sectii de votare din municipiul Galati, din totalul celor 436, au fost inlocuiti sau se afla in procedura de inlocuire, a declarat miercuri, presedintele Biroului Electoral Judetean (BEJ), Razvan Dicu. Potrivit acestuia, motivele invocate de cei care s-au retras au fost…

- In conformitate cu prevederile art. 18 alin (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificarile și completarile ulterioare Primaria Cluj-Napoca aduce la cunoștința publica delimitarea, sediul și numerotarea secțiilor de votare stabilite pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției Romaniei din…

- Biroul Electoral Judetean Neamt, stabilit pentru referendumul din 6-7 octombrie, se confrunta cu cateva zeci de cereri de schimbare din functie venite din partea celor desemnati ca presedinti ai sectiilor de votare. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Neamt, Adrian Nita, a declarat, marti,…

- Bogdan Botea, avocatul baschetbalistilor americani injunghiati sambata spre duminica la terasa 'Music Pub' din Braila a vorbit deschis despre mersul lent al procesului. A dezvaluit ca ceilalti americani de la echipa nu mai ies din casa, dar si ca martorii vor fi reaudiati, de data...

- Un batran din judetul Salaj a ramas fara portofel in Baia Mare, dupa ce a acceptat o consultatie stradala de la un necunoscut care a pretins ca e doctor. Politistii baimareni de investigatii criminale au identificat autorul si au recuperat banii sustrasi. Joi dupa-amiaza, un barbat in varsta de 73 de…

- Cazul soferului cu masina inmatriculata in Suedia avand numere preferentiale cu mesaj anti-PSD a fost reluat de presedintele Klaus Iohannis, in discursul sau tinut la Congresul PSD, desfasurat in cursul zilei de sambata, 4 august. Acesta a apreciat ca reactia politiei a fost una de neimaginat in Romania…