ISU Covasna: Parapantistul francez a fost găsit la o pensiune din Greşu, judeţul Vrancea Parapantistul francez cautat de zeci de pompieri militari, politisti, jandarmi si salvatori montani a fost gasit la o pensiune din localitatea Gresu, judetul Vrancea, informeaza ISU Covasna. "S-au deplasat la fata locului doua ambulante SMURD de la Targu Secuiesc - judetul Covasna si de la Vidra - judetul Vrancea. Acesta acuza dureri in zona cervicala. Dupa acordarea ingrijirilor medicale va fi transportat la UPU Focsani", se arata pe pagina de Facebook a ISU Covasna. Zeci de pompieri militari, politisti, jandarmi, salvatori montani si cetateni l-au cautat duminica si luni pe parapantistul cetatean… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

