In perioada 28.12.2018 – 02.01.2019 subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul" al judetului Covasna a fost solicitat sa intervina in 50 situatii de urgenta. Conform informațiilor transmise joi, de reprezentanții ISU Covasna, s-a actionat pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Araci. In urma evenimentului nu fost […]