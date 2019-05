ISU Bucureşti: Incendiul de la Afumaţi a fost stins Incendiul de la complexul comercial din Afumati a fost stins, informeaza, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF). Potrivit sursei citate, este in curs de desfasurare cercetarea cauzelor de producere a incendiului. Dupa localizarea incendiului, pe parcursul noptii de luni spre marti au continuat operatiunile pentru stingerea focarelor din interior. Marti dimineata, la fata locului se mai aflau sapte autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru descarcerare si iluminat, respectiv o ambulanta SMURD, in sprijinul carora au actionat si doua utilaje pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la complexul comercial din Afumati a fost stins, astazi, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), care precizeaza ca este in curs de desfasurare o ancheta care cerceteaza cauzele producerii acestuia. Dupa localizarea incendiului, pe parcursul noptii…

- Patru autospeciale de stingere mai actioneaza marti pentru lichidarea totala a incendiului de la complexul comercial din Afumati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Totodata, este in curs de desfasurare cercetarea cauzelor de producere a incendiului. Potrivit ISUBIF,…

- Trei oameni au ajuns la spital, dupa ce un centru comercial din comuna Afumati, judetul Ilfov, a fost cuprins de flacari. Incendiul s-a extins pe sute de metri patrati, iar la fata locului au ajuns nu mai putin de 28 de autospeciale, patru autoscari, mai multe echipaje de descarcerare si ambulante SMURD.

- Circulația este restricționata, luni, pe DN 2, pe ambele sensuri de mers, din cauza incendiului produs in comuna Afumați din județul Ilfov, informeaza Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.„Circulatia rutiera este oprita pe DN 2, pe ambele sensuri de mers, ruta ocolitoare fiind: Centura Bucuresti…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente a anuntat luni un incendiu cu propagare rapida la un centru comercial din Afumati, la fata locului fiind trimise 17 autosepciale si 3 autoscari. Nu exista informatii cu privire la existanta unor persoane ranite.

- La acest moment, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența București - Ilfov, Inspectoratului Teritorial de Munca București, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, Direcția…

- Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei au fost aplicate in mai multe cluburi din zona Centrului Vechi al Capitalei, fiind constatate mai multe nereguli in urma unor controale efectuate in noaptea de vineri spre sambata, au informat reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- "Pericolul de propagare exista in continuare, la o hala metalica din vecinatate. Nu sunt persoane ranite. Nu au fost identificati hidranti, se va alimenta de la operatori economici privati din zona (centre comerciale)", a precizat pentru Agerpres, Daniel Vasile, reprezentantul Inspectoratului pentru…