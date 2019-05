Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, pana sambata dimineata, in peste 300 de cazuri pentru extragerea apei acumulate in urma ploii de vineri. Pompierii au avut 173 de interventii in judetul Ilfov la 111 imobile de locuit, 50 de curti si 12 locuri publice si 131 de interventii…

- Ca urmare a fenomenelor meteo, ISU Bucuresti Ilfov a avut, numai in judetul Ilfov, 173 de interventii, din care la 111 imobile de locuit, 50 curti, si 12 locuri publice, si in Bucuresti la 131 interventii dintre care 81 imobile de locuit, 25 curti,25 locuri publice.Bogdan Toma, purtatorul de cuvant…

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au avut, vineri seara, 134 de interventii pentru extragerea apei, care s-a acumulat in urma ploii abundente, in subsoluri, case, dar si pe strazi. Pompierii au lucrat cu motopompe remorcabile si transportabile, avand 71 de interventii in Bucuresti si 63 in…

- Ploaia torentiala care a cazut in Capitala vineri dupa amiaza a dus la aparitia infiltratiilor de apa la una dintre caile de acces ale statiei de metrou Aviatorilor, la nivel vestibul (pana in zona turnichetilor), dar si in zona tunelului dintre statiile Stefan cel Mare si Obor, fara ca acestea sa…

- Pasajul Vilcele, care face legatura intre municipiul Focșani și comuna Cimpineanca, a fost inundat din cauza cantitații mari de apa acumulata in urma ploii torențiale care s-a abatut asupra orașului. Accesul in pasaj a fost restricționat de Poliția Municipiului Focșani. Pasajul Vilcele este un „punct…

- Traficul este ingreunat din cauza ploii torentiale pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre localitatile Drajna si Cernavoda, fiind acumulata apa pe carosabil. Șoferul unei mașini a pierdut controlul asupra volanului și a lovit parapetul median, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic…

- Din cele 1103 apeluri, 1031 au necesitat intervenția subunitaților ISU Arad sau a serviciilor voluntare pentru situații de urgența. Au fost 149 de incendii la care au intervenit pompierii militari aradeni, trei operațiuni pentru descarcerarea persoanelor, doua misiuni de asanare muniție și șapte misiuni…