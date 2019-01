Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost lovita, joi, de o ganitura de metrou, la aproximativ 50 metri de peron, in galeria subterana din statia Piata Romana, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Echipajele de salvare inca nu au ajuns la victima.

- "Incendiul s-a dezvoltat rapid, iar fumul degajat la interior a inundat intreaga locuinta, astfel ca nu au mai reusit sa se evacueze. Caile de acces erau partial blocate de elemente de mobilier si alte materiale depozitate", informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al…

- Patru case aflate pe Strada Chimirului din Sectorul 5 al Capitalei au fost cuprinse de flacari, sambata dimineata, o persoana fiind transportata la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 20, ca o persoana a fost lovita de tren in zona localitații Apahida. Din primele informații, accidentul ar fi avut loc la al doilea pasaj dupa aerodrom, spre Apahida. In urma apelului la 112, la fața locului intervenit pompierii din cadrul…

- Accident grav la Ghimbav, in aceasta dimineața. Un pieton a fost lovit violent de catre un autoturism. Potrivit primelor informații furnizate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, capitan Ciprian Sfreja, victima este inconștienta și se incearca resuscitarea…

- Echipajele pompierilor SMURD au acordat, pana acum, ingrijiri medicale unui numar de aproximativ 30 de persoane aflate la sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, dintre care doua au fost transportate la spital."De la inceputul misiunii și pana in prezent, echipajele pompierilor SMURD au acordat…

- Douazeci de masini de stingere si cinci autoscari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov s-au deplasat, vineri, in localitatea Chiajna unde se manifesta un incendiu violent la mansarda a doua blocuri...