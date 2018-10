ISU Bucureşti-Ilfov: Efectuăm recunoaşteri în teren pentru a identifica posibile pagube în urma cutremurului Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov informeaza ca in urma cutremurului produs la 3,38 sunt efectuate recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube, nefiind pana la acest moment inregistrate apeluri la numarul de urgenta 112.



"Atentie. In urma cu putin timp s-a produs un cutremur. Pastrati-va calmul, pot urma replici ale cutremurului. In acest moment efectuam recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube. Nu sunt inregistrate apeluri prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.



